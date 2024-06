Le Maroc est l’un des dix pays africains qui ont réalisé des avancées considérables en matière de lutte contre l’évasion fiscale en s’engageant à procéder à l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

La transparence fiscale et l’échange de renseignements à des fins fiscales (ER) ont eu un impact considérable sur la mobilisation des ressources nationales (MRN) en Afrique. Sept pays africains ont déclaré avoir identifié plus de 2.2 milliards d’euros de recettes supplémentaires (impôts, intérêts et pénalités) grâce à la transparence, soit le montant le plus élevé depuis le lancement de l’Initiative Afrique en 2014, révèle le le rapport « Transparence fiscale en Afrique 2023 », publié par la Commission de l’Union africaine (UA) dans le cadre du programme « Initiative Afrique ».

Ce chiffre sans précédent portant le total des recettes identifiées par les pays africains grâce aux enquêtes fiscales internationales, aux programmes de divulgation volontaire (PDV) liés à l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers (EAR) et à des initiatives similaires, ainsi qu’à d’autres activités de conformité, soutenues par l’échange de renseignements sur demande (ERD) et l’EAR, à plus de 3.8 milliards d’euros, en hausse par rapport à 1.69 milliard en décembre 2022.

Le Maroc, lui, fait toujours partie de ces pays qui ont réalisé des avancées considérables en matière de lutte contre l’évasion fiscale, selon le rapport. En matière d’échange de renseignements sur demande, le Royaume est considéré par le programme comme « conforme pour l’essentiel » avec sept autres pays.

Le Maroc est même l’un des cinq pays qui ont su maintenir cette note globale de conformité. L’Initiative Afrique est un programme né du partenariat entre le Forum mondial, ses membres africains et plusieurs organisations continentales, régionales et internationales. Après 10 ans d’avancées partagées dans la mise en œuvre des normes ERD et AEOI, les 39 membres de l’Initiative Afrique récoltent aujourd’hui les fruits de leurs efforts soutenus et collectifs dans la lutte contre l’évasion fiscale et les autres flux financiers illicites, avec pour fil conducteur les retombées de la mobilisation des ressources nationales.