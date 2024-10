Le phénomène de la dépression atmosphérique « DANA » qui touche le sud de l’Espagne, affecte le Maroc, mais de manière moins intense, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

La dépression atmosphérique Dana a entraîné une instabilité atmosphérique, provoquant de fortes pluies, des orages violents et des vents puissants qui ont causé des dégâts importants dans le sud-est de l’Espagne, durant la nuit du mardi 29 au mercredi 30 octobre.

Dans un avis, la Direction générale de la météorologie (DGM) explique que «dans cette région, une masse d’air chaude et humide en provenance de la Méditerranée s’est heurtée à l’air froid dans les couches supérieures. Cette différence de température et d’humidité a favorisé la formation de courants ascendants et de fortes précipitations».

« Le sud-est de l’Espagne a été fortement touché en raison de son climat méditerranéen et de la présence de masses d’air humides et chaudes dans le bassin méditerranéen, ce qui a entraîné de fortes pluies et des inondations« , poursuit la DGM, avant de souligner que cette tempête affecte également le Maroc de « de temps en temps« .

Elle provoque en effet « des nuages denses accompagnés de pluies ou d’averses orageuses, notamment dans les régions du nord et du centre, ainsi que dans les montagnes de l’Atlas, du Rif et certaines zones de l’est du pays. Les montagnes de l’Atlas moyen et du Grand Atlas ont également connu des chutes de neige« .

« L’impact de cette dépression a été moins intense au Maroc par rapport au sud-est de l’Espagne, mais elle a néanmoins provoqué des précipitations significatives mardi, atteignant 100 mm à Tanger-Med et 84 mm à Fnideq« , précise l’institution.

Quant aux prévisions pour les prochains jours, la DGM annonce que « le temps sera relativement froid le jeudi, avec un risque de gelées locales dans les régions de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux. Des rafales de vent relativement fortes sont également attendues sur les côtes nord. »

Demain vendredi, « cette perturbation va se dissiper progressivement et ses effets vont devenir minimes, bien que des résidus de pluies éparses persisteront le matin sur le littoral méditerranéen, les reliefs de l’Atlas et les côtes atlantiques nord et centre. Il fera froid sur les reliefs et les hauts plateaux« , conclut la DGM.