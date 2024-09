En collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Maroc organisera la 4e édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière. Placé sous le thème “Un monde, une Route: engagés pour la Vie”, cet événement d’envergure s’inscrit dans la continuité des efforts déployés au niveau international pour réduire de moitié le nombre de décès sur les routes d’ici 2030, conformément à l’objectif de développement durable fixé par les Nations Unies.

Malgré une légère baisse ces dernières années, les accidents de la route restent l’une des principales causes de mortalité dans le monde, faisant 1,19 million de victimes chaque année selon le dernier rapport de l’OMS.

Les jeunes et les usagers vulnérables (piétons, cyclistes, motocyclistes) sont les plus touchés. Au-delà du lourd tribut humain, l’insécurité routière engendre d’énormes dommages sanitaires, sociaux et économiques pour l’ensemble de la société.

Renforcer les politiques de sécurité routière

Face à ce constat, l’OMS appelle les États à améliorer d’urgence leurs législations et leurs normes en matière de sécurité des véhicules, des infrastructures et des usagers. Seuls 6 pays disposent aujourd’hui d’un arsenal juridique conforme aux meilleures pratiques internationales relatives aux 5 principaux facteurs de risque (excès de vitesse, conduite en état d’ivresse, casques de moto, ceintures de sécurité et sièges pour enfants). Des progrès restent donc à faire, alors que le parc automobile mondial devrait doubler d’ici 2030.

Le Maroc, pays pionnier et engagé pour la sécurité routière

Le choix du Maroc pour abriter cette quatrième conférence ministérielle confirme le rôle pionnier du Royaume pour ériger la sécurité routière en priorité nationale, régionale et internationale. Cet engagement de longue date s’est traduit par de profondes réformes institutionnelles, comme la création en 2020 de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le Royaume a également organisé plusieurs événements majeurs sur le sujet, dont le premier Forum africain de la sécurité routière à Marrakech en 2018, conjointement avec la Banque Mondiale et l’OMS, ainsi que la 4e Conférence mondiale des associations actives dans le domaine de la sécurité routière en 2015, en partenariat avec l’OMS et la «Global Alliance of NGOs». Le Maroc a aussi contribué activement à l’organisation de la précédente conférence ministérielle de Stockholm en 2020.

Grâce à ces efforts, le pays a enregistré une baisse de 13% de la mortalité routière entre 2010 et 2021. Un résultat encourageant qui doit encore être amplifié pour atteindre l’objectif de réduction de 50% fixé par l’ONU.

Dresser un premier bilan et tracer la voie

L’objectif de la conférence de Marrakech est double. Il s’agit d’une part de dresser un bilan à mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan Mondial pour la sécurité routière 2021-2030. D’autre part, l’événement vise à créer une dynamique en faveur d’une nouvelle vision de la mobilité sûre et durable, en posant les jalons de nouvelles actions pour la seconde moitié de la décennie.

Cette conférence de haut niveau réunira plus de 2.500 participants, dont des délégations présidées par les Ministère en charge de la sécurité routière à l’instar de M. Mohammed Abdeljali, Ministre marocain du Transport et de la Logistique, des représentants du système des Nations Unies comme le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, ou Jean Todt, Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, mais aussi des représentants d’organisations internationales, d’universitaires, d’acteurs de la société civile et de chefs d’entreprises.

L’enjeu est donc de taille : aboutir à une déclaration politique forte qui posera les bases d’une mobilité plus sûre et durable pour tous, en particulier sur le continent africain qui présente le taux de mortalité routière le plus élevé au monde. Rendez-vous est pris à Marrakech pour relever ce défi majeur de santé publique mondiale.

Plus d’infos: www.roadsafetymorocco.com/

