Le rapport d’impact de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), indique qu’en 2023, le capital-risque et le capital-amorçage ont enregistré une croissance de 55% pour les entreprises investies, malgré une légère baisse par rapport à 2022. Avec des effectifs en hausse de 42% et une meilleure inclusion féminine, ces résultats renforcent l’impact du capital-investissement sur les Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) marocaines.

Le capital-risque/amorçage a connu une forte rentabilité au terme de l’année écoulée. C’est l’une des conclusions du rapport d’impact de l’activité du capital-investissement au Maroc. Publié récemment par l’AMIC, ce rapport met en avant les bénéfices des entreprises investies, leur croissance et leurs effectifs.

Selon le document de l’AMIC, les entreprises financées par le capital-risque et le capital-amorçage en 2023 ont enregistré un taux de croissance de 55%, bien au-dessus de la moyenne de 22,3%. Toutefois, cette performance reste inférieure à celle de 2022, où les entreprises de cette catégorie avaient connu une hausse spectaculaire de 113% de leur revenu. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) à cette période était de 18%.

Sur l’indicateur du chiffre d’affaires, les deux autres cibles du capital-investissement, à savoir les entreprises en phase de développement et celles en transmission, ont respectivement affiché des croissances de 10% et 6%. Des résultats également en baisse par rapport à 2022, où les croissances étaient de 13% et 10%.

Un autre point marquant est l’évolution du nombre d’entreprises en phase de risque et d’amorçage, qui est passé de 29 à 34 entre 2022 et 2023, soit une augmentation de 17%. Ce qui démontre une meilleure ouverture du capital-investissement sur cette catégorie. Dans le même temps, le nombre d’entreprises investies au stade de développement a augmenté de 9,7% (de 41 à 45), tandis qu’il a chuté de 40% pour les entreprises en phase de transmission (de 10 à 6).

L’inclusion pas en reste

Concernant les effectifs, le rapport fait état d’une hausse de 42% dans les entreprises en amorçage/risque, bien que cette progression soit en recul par rapport aux 52% observés l’année précédente. Le TCAM des effectifs affiche 18% en 2023, contre 16% en 2022. Quant au taux d’inclusion féminine dans les entreprises investies, il a progressé d’un point, passant de 35% à 36%.

Ces données traduisent une belle dynamique des entreprises investies par le capital-risque/amorçage, un bon signal pour l’écosystème des TPME marocaines.