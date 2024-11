Le magazine chinois « Victwo » a consacré son dernier numéro au Maroc, mettant en lumière les opportunités et perspectives d’investissement qu’offre le Royaume dans différents secteurs.

Rédigé en anglais et en chinois, ce numéro de 106 pages se décline en plusieurs sections, fournissant aux lecteurs une vision détaillée de l’économie marocaine, enrichie de données et d’indicateurs clés.

Dans l’avant-propos de ce numéro, l’ambassadeur du Maroc en Chine, Abdelkader El Ansari, s’est attardé sur les liens historiques et privilégiés entre les deux pays.

Il a mis en avant la solidité du partenariat sino-marocain, fondé sur le respect mutuel et des aspirations partagées, rappelant que cette année marque le 66e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Rabat et Pékin.

Il a souligné, dans ce sens, que la visite historique du Roi Mohammed VI en Chine en 2016 avait imprimé un nouveau souffle à cette relation, en ce sens qu’elle a balisé la voie pour une coopération économique dynamique dans des secteurs aussi variés que les énergies renouvelables, les infrastructures, le commerce, la finance et la technologie.

La décision du Royaume d’exonérer les ressortissants chinois de la formalité de visa, mise en œuvre en 2016 également, a amplement contribué à cette dynamique vertueuse en renforçant les échanges humains entre les deux nations, a fait valoir l’ambassadeur.

Précisant que la Chine est le premier partenaire commercial du Maroc en Asie et son troisième partenaire mondial, M. El Ansari s’est dit convaincu du potentiel des deux pays à « élever leur partenariat à des niveaux sans précédent ».

Le magazine chinois explore, ensuite, les facteurs favorisant l’investissement au Maroc, à commencer par un environnement propice aux affaires, caractérisé par la stabilité politique, une résilience économique et des initiatives gouvernementales comprenant une batterie de mesures incitatives.

« Victwo » note qu’à la faveur de sa position stratégique et de plusieurs accords de libre-échange, le Maroc offre un accès aux marchés de plus de 50 pays et 1,3 milliard de consommateurs.

De plus, le Royaume bénéficie d’une infrastructure de classe mondiale, se positionnant comme le premier pays en Afrique du Nord en termes de connectivité digitale et de disponibilité de terrains industriels, ajoute la revue.

Ce dossier aborde également la question de la durabilité, indiquant que le Maroc prévoit de porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national à 56% en 2027, une ambition qui s’inscrit en droite ligne de la Vision Royale visant à diversifier le mix énergétique du pays.

La publication présente, par ailleurs, des données chiffrées sur les secteurs clés de l’économie marocaine, à savoir l’automobile, l’aéronautique, le textile, la pharmaceutique, l’agro-industrie et l’outsourcing.

Le Maroc se positionne comme le leader de l’industrie automobile en Afrique, avec une capacité de production de 900.000 véhicules par an et une chaîne d’approvisionnement composée de 250 acteurs mondiaux et PME desservant 75 destinations d’exportation, écrit la même source.

Dans le secteur aéronautique, la revue souligne que le Royaume a développé une expertise solide dans la fabrication de pièces et sous-ensembles pour avions, attirant des entreprises majeures telles que Boeing, Airbus, et Bombardier, qui utilisent des composants produits localement au Maroc.

L’industrie textile marocaine, forte d’un savoir-faire ancestral, est un pilier de l’économie nationale qui contribue à la reconnaissance mondiale du label « Made in Morocco », ajoute le magazine.

En matière pharmaceutique, le Maroc est reconnu comme une plateforme de production en Afrique, respectant les normes internationales les plus strictes et répondant aux besoins d’un marché de plus de 400 millions de consommateurs en Afrique du Nord et en Europe du Sud, affirme la publication.

Et d’ajouter que le secteur de l’outsourcing marocain connaît une forte croissance sur le marché international grâce à une panoplie d’atouts (ressources humaines qualifiées, infrastructures modernes, cadre gouvernemental favorable aux entreprises,…).

L’industrie agroalimentaire marocaine se distingue, quant à elle, par un approvisionnement local efficace, soutenu par un amont agricole diversifié, avec 2.100 entreprises et une valeur ajoutée élevée, note « Victwo », soutenant que ce secteur offre d’importantes opportunités d’investissement et d’exportation tout en adoptant une approche innovante et respectueuse de l’environnement.

Enfin, le magazine met en relief la nouvelle Charte d’investissement du Maroc, qui vise à moderniser le cadre d’investissement du Royaume sur la base de trois piliers, à savoir la création de mécanismes de soutien à l’investissement, l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion d’une gouvernance unifiée et décentralisée.