Le gouvernement libanais a appelé vendredi l’ONU à faire cesser le feu « immédiatement » entre Israël et le Hezbollah, au lendemain de frappes israéliennes sur Beyrouth, les plus meurtrières sur la capitale depuis trois semaines de guerre entre l’armée israélienne et le mouvement pro-iranien.

Ces frappes, qui ont fait 22 morts et 117 blessés, selon le ministère de la Santé, sont intervenues au moment où Israël s’apprête à célébrer, à partir de vendredi soir, la fête de Kippour, la plus importante du calendrier juif, tout en étant en guerre sur plusieurs fronts pour la première fois depuis des décennies.

Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a appelé l’ONU à adopter une résolution pour un « cessez-le-feu total et immédiat« .

Invoquant « l’accord » du Hezbollah, il s’est engagé « à une application intégrale de la résolution 1701 », qui prévoit que seules les forces de l’ONU et l’armée libanaise soient déployées dans le sud du Liban, d’où le mouvement islamiste a ouvert il y a un an un front contre Israël en soutien à son allié du Hamas palestinien.

Le raid jeudi visait « le chef de l’appareil sécuritaire du Hezbollah Wafic Safa », a indiqué à l’AFP une source proche de cette formation.

