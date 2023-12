Le journaliste d’Al Jazeera Samer Abou Daqa a été tué vendredi et l’autre journaliste de la chaîne qatarie Wael Dahdouh a été blessé dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza.

« C’est le coeur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice de la perte de notre caméraman dévoué d’Al Jazeera, Samer Abou Daqa », a écrit sur « X » Mohamed Moawad, un rédacteur en chef de la chaîne de télévision.

Al Jazeera avait auparavant indiqué que son chef de bureau à Gaza, Wael Dahdouh, et Abou Daqa, avaient été blessés dans une école de Khan Younès (sud) « à la suite d’une attaque de drone israélien ».

D’après Al Jazeera, Samer Abou Daqa était grièvement blessé mais est resté pendant des heures sur les lieux de la frappe, auxquels les secours n’ont pas accédé car la route était bloquée par les décombres d’une maison.

Wael Dahdouh a lui été blessé au bras et transféré à l’hôpital Nasser de Khan Younès, a constaté un journaliste de l’AFP.

Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas commenté dans l’immédiat.

Dans un communiqué, Al Jazeera avait dit tenir « les forces d’occupation israéliennes pleinement responsables de la sécurité de Samer », avant l’annonce de sa mort.

« L’équipe de Gaza, en particulier Wael et Samer, ont joué un rôle crucial pour révéler l’ampleur des destructions et des horreurs des atrocités israéliennes. Sans leur dévouement et leur engagement, les horreurs de Gaza ne seraient pas exposées au monde », avait estimé la chaîne.

سامر ابو دقة شهيدا، لم يكن مصورا صحافيا فقط،بل حكاية عشق للأرض، قبل أشهر نقلته الجزيرة للعمل في مقرها ببروكسيل، ذهب مع عائلته، وبعد مدة صغيرة طلب العودة، وعرض عليه الخروج مرة أخرى بسبب المخاطر، فرفض وقال سأبقى مع شعبي، وحين ستنتهي الحرب سأعيد أولادي نهائيا لغزة #ياسر_أبو_دقة pic.twitter.com/VkZWvuQ8Uj — El Bekkari Khalid (@BekkariKhalid) December 15, 2023

Un premier bombardement a visé une école de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Khan Younès, que les journalistes venaient couvrir, lorsqu’un deuxième bombardement a eu lieu, selon un communiqué du mouvement Hamas au pouvoir à Gaza.

Cette seconde frappe a visé « délibérément les journalistes », selon le Hamas.

Il s’agit d’une « tentative d’intimidation des journalistes pour qu’ils ne documentent pas les massacres (israéliens) commis dans la bande de Gaza », a réagi le Hamas au pouvoir à Gaza.

L’épouse de Wael Dahdouh et deux de ses enfants avaient été tués par une frappe israélienne le 25 octobre à Gaza.

Plus de 60 journalistes et employés de médias sont morts depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre, déclenchée par l’attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

« يصعب عليّ أن أتحدث عن سامر بصيغة الماضي ».. تأثر مراسلة #الجزيرة هبة عكيلة عند حديثها عن استشهاد الزميل سامر أبو دقة في قصف إسراٍئيلي استهدف محيط مدرسة في خانيونس#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/O0Id0thB7I — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 15, 2023

Par ailleurs à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, un journaliste palestinien de l’agence de presse turque Anadolu a été blessé lors de violences policières, en marge de la prière du vendredi près de la mosquée al-Aqsa.

Sur des images récupérées par l’AFP, on voit le photographe Moustafa al-Kharouf d’abord frappé au visage par des policiers, puis à coup de crosse. Mis à terre, il reçoit ensuite de violents coups de pieds.

منذ أكثر من 3 ساعات وزوميلنا مصور الجزيرة سامر أبو دقة مصاب وملقى على الأرض ومحاصر ويمنع جيش الاحتلال الغاشم نقله للمستشفى بينما تمكن الزميل وائل الدحدوح من الوصول مصابا للمستشفي حيث أصيبا بجراح أثناء تغطيتهما قصفا اسرائيليا في خانيونس،جيش الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين حيث قتل 87… pic.twitter.com/P4VToa7PxW — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) December 15, 2023

Enes Canli, le chef du bureau d’Anadolu à Jérusalem a précisé à l’AFP que « son oeil touché fait actuellement l’objet d’examens » et que « son cou présente des contusions et des blessures ».

تعرفوا على سامر أبو دقة، مصور الجزيرة في غزة. هذا الفيديو تم تصويره قبل أيام. سامر ينزف منذ ساعات في مدرسة فرحانة في خان يونس بعد استهدافه بصاروخ من مسيرة إسرائيلية وهو يؤدي عمله. إطلاق النار والانفجارات في محيط المدرسة يمنع من الوصول إليه لإنقاذه ومن معه من الجرحى pic.twitter.com/MrqVn1d5Wq — Dima Khatib (@Dima_Khatib) December 15, 2023

« Nous nous battrons résolument pour que les responsables rendent des comptes », a déclaré Serdar Karagöz, le président-directeur général d’Anadolu sur « X ».

Dans un communiqué, la police israélienne a affirmé que « le commandant de la police des frontières a immédiatement suspendu les opérations des officiers observés dans la vidéo diffusée lors d’activités à Jérusalem-Est ».