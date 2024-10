Les autorités espagnoles ont réussi, dimanche, à libérer le journaliste algérien Hicham Aboud, qui avait été enlevé jeudi dernier à Barcelone, selon plusieurs sources concordantes.

Grâce à la collaboration de la Direction générale des études et de la documentation (DGED), les forces de sécurité espagnoles ont réussi à libérer Hicham Aboud, qui avait été enlevé par des «mercenaires européens travaillant pour le compte des services de renseignement algériens».

Selon l’Observatoire atlantique de la défense et de l’armement, «les services de renseignements extérieurs marocains (DGED) ont joué un rôle clé dans l’aide aux autorités espagnoles dès les premiers moments, en localisant l’opposant algérien. Hicham Aboud a été retrouvé in extremis juste avant que ses ravisseurs ne tentent de le transférer par bateau dans les eaux internationales, vers l’Algérie».

حسب التفاصيل الحصرية التي توصلنا بها فان الخاطفين هم مرتزقة أوروبين 🇪🇺 تم استخدامهم من طرف النظام الجزائري 🇩🇿لاختطاف هشام عبود عن طريق تهريبه بزورق من برشلونة الى المياه الدولية حيث كانت باخرة أخرى في انتظارهم لاستكمال نقله الى الجزائر https://t.co/Jv8tiaBaK6 — Defense Atlas – المرصد الأطلسي للدفاع و التسليح (@DefenseAtlas009) October 20, 2024

Des informations exclusives de l’Institut Géopolitique Horizons (IGH) révèlent qu’Aboud, connu pour ses critiques acerbes envers le régime algérien, a été enlevé par quatre individus dans le centre de Barcelone, peu après son arrivée dans la ville jeudi dernier. «Je m’en suis sorti par miracle», a déclaré le concerné, selon les sources de l’IGH, qui se sont refusées à donner plus de détails.

Deux des quatre ravisseurs présumés ont été arrêtés, tandis que les autorités espagnoles recherchent activement les deux autres suspects en fuite, selon la même source, qui précise que les autorités espagnoles traitent cet incident comme un «acte terroriste» et une «atteinte à leur souveraineté».

Il semblerait qu’un rendez-vous fixé à Barcelone entre Aboud et une personnalité supposée venir d’Alger ait été un guet-apens destiné à attirer l’activiste du Hirak algérien en Espagne, avant de l’enlever et de tenter de l’envoyer en Algérie.

🚨🚨🚨

URGENT -EXCLUSIF

🚨🚨🚨 🚨URGENT – Guet-apens déjoué : Hichem Aboud sauvé in extremis Barcelone, 20 octobre (IGH) – Le journaliste et homme politique algérien Hichem Aboud a échappé à une tentative d’enlèvement à Barcelone, selon des sources très fiables. Aboud, connu… pic.twitter.com/hYYN3lAnwc — Institut Géopolitique Horizons IGH (@HorizonsInstit) October 20, 2024

Le journaliste exilé en France Abdou Semmar a révélé, dimanche soir, dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, qu’Aboud avait été «sauvé in extremis» par les éléments de la Guardia civil espagnole.

Semmar, également condamné par contumace à la peine de mort, avait déjà consacré une vidéo à la disparition d’Aboud samedi dernier, en précisant que ce dernier «n’avait plus donné signe de vie» depuis son arrivée à Madrid. Cette disparition soudaine a suscité une vague de confusions et d’inquiétudes parmi les milieux médiatiques et de défense des droits humains, tant en Algérie qu’à l’international.

Aboud avait disparu juste après avoir diffusé sa dernière vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il évoquait des tentatives de ciblage par les services de renseignement algériens. Cette coïncidence a conduit de nombreux observateurs à relier sa disparition à l’implication des services algériens dans son enlèvement.

Lors de son passage sur Medi1TV, l’avocat d’Aboud, Me Dalil Essakali Moulay Abdeljelil, a précisé que le dernier contact avec le journaliste avait eu lieu le jeudi 17 octobre à 15h, et a affirmé qu’il s’agissait bien d’un enlèvement. «À ce stade, je peux vous dire qu’il s’agit d’un enlèvement et non d’une simple disparition, car ce n’est pas la première fois qu’il a été la cible d’une tentative d’enlèvement», a expliqué l’avocat.

Il a également ajouté: «Hicham Aboud est la cible de la junte militaire algérienne depuis plusieurs années, et aujourd’hui, nous pensons, sa famille et ses amis, que cette tentative a été orchestrée par la junte militaire algérienne.»

Hicham Aboud, faut-il le rappeler, fait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt internationaux lancés à son encontre par le régime algérien à la suite de nombreuses condamnations arbitraires liées à ses écrits ou vidéos.