Plusieurs journalistes de premier plan ont quitté le Jewish Chronicle, hebdomadaire basé à Londres qui s’est vu contraint de retirer des articles de l’un de ses collaborateurs relatifs à la guerre à Gaza à la suite d’«erreurs».

L’un des articles en question, qui citait des « sources du renseignement », détaillait un plan supposé de Yahya Sinouar, devenu en août le nouveau chef politique du Hamas, pour fuir la bande de Gaza et déplacer les otages israéliens vers l’Egypte, par le « couloir de Philadelphie », zone tampon le long de la frontière égyptienne.

Mais ces affirmations ont été remises en cause en Israël. L’armée a démenti, selon des médias israéliens, avoir eu connaissance d’un document prouvant un tel plan comme le rapportait l’article.

La question du contrôle ou non du couloir de Philadelphie par l’armée israélienne est un point d’achoppement majeur dans les pourparlers de trêve.

Le Hamas exige que les forces israéliennes évacuent à terme l’intégralité de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lui, répète à l’envi qu’Israël doit garder le contrôle de ce corridor.

La contestation de l’article a conduit la publication à mener une « enquête approfondie » sur son auteur, un journaliste indépendant, Elon Perry, qui, selon le journal, a travaillé pour l’armée israélienne.

Obviously it’s every newspaper editor’s worst nightmare to be deceived by a journalist.

The @JewishChron has cut all ties with the freelancer in question and his work has now been removed from our website. Readers can be assured that stronger internal procedures are being…

— Jake Wallis Simons (@JakeWSimons) September 15, 2024