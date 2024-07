Le jardin Majorelle à Marrakech figure parmi les sites touristiques les plus appréciés au monde, selon le classement «Top Attractions – World» établi par le spécialiste de voyage TripAdvisor.

Le jardin botanique Majorelle a été nommé attraction n°16 au niveau mondial lors des Travelers’ Choice Awards: Best of the Best 2024 de Tripadvisor. Majorelle a reçu plus de 51,727 avis des voyageurs internationaux qui l’ont apprécie. Sur le site TripAdvisor, ce jardin exotique est noté 5 étoiles.

Le titre Travelers’ Choice Awards Best of the Best célèbre les destinations préférées des voyageurs à travers le monde. Il est décerné à ceux qui reçoivent un volume élevé d’avis et d’opinions exceptionnels de la part de la communauté Tripadvisor, sur une période de 12 mois. «Sur nos 8 millions d’annonces, moins de 1 % atteignent cette étape», précise TripAdvisor.

Dans sa description, l’entreprise américaine spécialisée dans le voyage, note qu’il s’agit de «Jardins joliment conçus et entretenus, semblables à ceux du Généralife à Grenade, en Espagne. C’est un bon endroit pour se remettre de l’intensité de l’atmosphère de la médina».