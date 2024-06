L’Arabie saoudite a annoncé jeudi que le Hajj commencerait le 14 juin après que les observatoires astronomiques ont repéré le croissant de lune, marquant le début du mois au cours duquel se déroule ce pèlerinage annuel.

La date a été annoncée par la Cour suprême dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle saoudienne (SPA).

Lors d’une conférence de presse jeudi, Tawfiq al-Rabiah, le ministre saoudien du Hajj, a déclaré qu' »environ 1,2 million de pèlerins venus de divers pays du monde » étaient déjà arrivés en Arabie saoudite pour le hajj de cette année.

L’année dernière, plus de 1,8 million de musulmans ont pris part au hajj, selon les chiffres officiels.

Le hajj est l’un des cinq piliers de l’Islam et doit être entrepris au moins une fois par tous les musulmans qui en ont les moyens.

Il s’agit d’une série de rituels accomplis sur au moins quatre jours à La Mecque et ses environs, à l’ouest de l’Arabie saoudite.

Le point culminant a lieu le deuxième jour, lorsque les pèlerins se rassemblent pour prier sur le mont Arafat, où le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui, a prononcé son dernier sermon.

Cela aura lieu cette année le 15 juin, tandis que la fête musulmane de l’Aïd al-Adha tombera le 16 juin, a précisé SPA.

L’Arabie saoudite abrite les sanctuaires les plus sacrés de l’islam à La Mecque et à Médine, et le royaume du Golfe gagne chaque année des milliards de dollars grâce au hajj et aux pèlerinages, connus sous le nom d’Omra, entrepris à d’autres moments de l’année.

Les pèlerinages confèrent aussi du prestige au monarque saoudien dont le titre officiel inclut celui de « Gardien des deux saintes mosquées » de La Mecque et de Médine.