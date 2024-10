Le plus grand parking souterrain de Casablanca se veut de répondre à une demande toujours croissante en places de stationnement dans la place financière Casa Anfa.

Étalé sur une superficie de 46.000 m2 sur deux niveaux, ce parking souterrain offrira 1500 places de parking, dont 50 seront réservées aux voitures électriques, 30 aux personnes à mobilité réduite et 20 places dédiées aux deux-roues. Les travaux de construction ont été lancés en août 2023.

Ce projet inclut également la construction d’une aire de loisirs de 2,3 hectares, d’un parc, une promenade piétonne, un restaurant et d’autres équipements. Actuellement, le taux d’avancement des travaux a atteint 80% du projet.

Le parking sera également équipé de bornes de recharge pour voitures électriques et d’une zone de lavage de véhicules. Ce projet inclura un système de gestion de parking, de détection et de signalisation des places libres. A cela s’ajoute, un système de vidéosurveillance centralisée pour assurer la sécurité dans le parking.

Le projet de parking à Casa Anfa vise à fluidifier la circulation dans cette zone et mettre en place un espace de stationnement moderne et efficace. Il a pour objectif de répondre aux attentes des habitants et des visiteurs de ce pole urbain qui connait une grande affluence.

Cette zone est caractérisée par ses grands espaces de divertissement, notamment, le grand parc Anfa Park et le centre commercial Aeria Mall, en plus d’un grand nombre de bureaux et locaux commerciaux. Ce grand parking s’inscrit dans le cadre du développement urbain de ce quartier dynamique de Casablanca.