Le géant allemand Deutsche Bank plonge en Bourse

Le titre de Deutsche Bank, la première banque allemande, chute vendredi de plus de 10% après la forte augmentation du coût de l’assurance contre le risque de défaut (CDS), qui alimente les inquiétudes sur la résilience des banques européennes.

Vers 10h20 GMT, l’action perdait 11,0% à 8,30 euros, après avoir chuté jusqu’à 14%, enchaînant une troisième séance de baisse d’affilée à la Bourse de Francfort.

Sa rivale Commerzbank (-8,50%) et à Paris la Société Générale (-7,01%) figurent parmi les plus forts reculs qui frappent l’ensemble du secteur.

Le coût de l’assurance en cas de défaut de paiement de la dette a augmenté jeudi pour la plupart des banques européennes mais dans des proportions moindres par rapport à Deutsche Bank.

L’envolée des prix des instruments de couverture pour la banque, les CDS (Credit default swaps), est signe d’un manque de confiance.

Deutsche Bank publishes its Annual Report and Non-Financial Report for 2022: audited results confirm financial and strategic achievements of the bank’s transformation since 2019. https://t.co/gZ3viJiZau #dbreport

— Deutsche Bank (@DeutscheBank) March 17, 2023