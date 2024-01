Les représentants des secteurs privés saoudien et marocain se sont mis d’accord sur un programme d’action commun et un ensemble d’initiatives visant à aller de l’avant en matière de coopération et d’intégration économiques entre le Maroc et l’Arabie saoudite.

Le programme d’action commun comprend l’opérationnalisation des projets de la ligne de transport maritime direct, notamment entre les ports de Djeddah et Tanger Med, la création d’un fonds d’investissement commun et l’accompagnement des entreprises saoudiennes dans l’accès aux marchés africains et européens, l’intensification des activités des délégations commerciales, des expositions et l’échange d’informations sur les opportunités et les marchés, ainsi que l’accélération du rythme de participation des entreprises marocaines aux projets de la Vision 2030.

C’est ce qui ressort du Forum économique saoudo-marocain, organisé par l’Union des chambres saoudiennes, en collaboration avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et dont les travaux se sont poursuivis, lundi à Riyad, avec la participation de plus de 250 entreprises saoudiennes et marocaines et des représentants des secteurs public et privé dans le but de présenter l’environnement et les opportunités d’investissement disponibles dans les Royaumes d’Arabie saoudite et du Maroc et le rôle des fonds et des partenaires financiers saoudiens dans l’accompagnement des investisseurs internationaux.

Les travaux du forum ont été marqués lundi par des réunions bilatérales entre les hommes d’affaires et les entrepreneurs des deux pays pour discuter des partenariats et explorer les opportunités d’investissement disponibles entre les entreprises marocaines et saoudiennes dans divers secteurs, dont le tourisme, l’agriculture, l’industrie, la finance, les énergies renouvelables, l’immobilier, la construction, les services, la santé et la technologie.

A cet égard, le président du Conseil d’affaires saoudo-marocain, Mohammed ben Fahd Al-Hammadi, a indiqué dans des déclarations à la presse que le Royaume d’Arabie saoudite accorde un intérêt à plusieurs secteurs dans le Royaume du Maroc, à leur tête l’automobile, le tourisme et le transport maritime, afin de promouvoir les investissements conjoints, d’augmenter le volume du commerce intra-régional ainsi que des exportations vers les marchés ouest-africains.

Il a ajouté que l’Arabie saoudite cherche à bénéficier de l’expérience réussie du Maroc dans l’industrie automobile, relevant qu’il est prévu qu’une délégation saoudienne se rendra au Maroc pour constater de près le développement du système de production automobile en partenariat avec des pays européens.

Après des rencontres bilatérales entre les hommes d’affaires des deux pays, la délégation marocaine visitera le siège de la Banque saoudienne d’import-export pour s’informer des mécanismes de son fonctionnement ainsi que des incitations et facilités qu’elle offre aux investisseurs.

Le président de l’Union des chambres saoudiennes, M. Hassan Al-Huwaizi, a affirmé dans son allocution lors du forum que les relations saoudo-marocaines ont connu un élan et un développement tangibles, ainsi qu’une amélioration du commerce et des investissements, notant que le volume des échanges commerciaux s’est multiplié par cinq pour atteindre plus de 16 milliards de riyals, tandis que les exportations et les importations du Royaume d’Arabie saoudite vers le Maroc ont atteint des taux de croissance élevés.

De son côté, le président de la CGEM, M. Chakib Alj, a expliqué que l’intégration des économies marocaine et saoudienne offre de grandes opportunités d’investissement et de partenariats, notant que 250 entreprises saoudiennes investissent au Maroc et 20 entreprises marocaines dans le Royaume d’Arabie saoudite.

Il a exprimé l’aspiration du Maroc à accélérer le rythme des investissements des entreprises marocaines dans des projets qui s’inscrivent dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Riyad, M. Mustapha Mansouri, a souligné les réformes économiques menées au Maroc, qui ont renforcé la confiance dans le climat des affaires et l’avenir de l’économie marocaine, soulignant que la Vision 2030 du Royaume constitue un cadre approprié pour le développement des relations économiques entre les deux pays.

Le président du Conseil d’affaires maroco-saoudien, M. Khalid Benjelloun, a également évoqué les secteurs porteurs de potentiel de coopération saoudo-marocaine, tels que l’énergie, l’automobile, la construction, le tourisme, l’alimentation et le textile, appelant à l’assouplissement des procédures d’importation et des barrières douanières.