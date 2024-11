Le Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL) a salué, mercredi à Rabat, l’initiative du Roi Mohammed VI visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

Lors de la 30e session extraordinaire du Forum, tenue au Parlement marocain, les membres du FOPREL ont adopté à l’unanimité une décision marquante, s’engageant à promouvoir cette initiative à l’échelle internationale, dans l’objectif de « remédier au manque d’infrastructures essentielles et d’investissements » dans la région du Sahel atlantique africain.

Le Forum a souligné que cette initiative a pour but de mettre en place un cadre institutionnel solide réunissant 23 pays africains atlantiques, faisant ainsi de la façade atlantique du Maroc une plateforme stratégique pour renforcer la connectivité logistique maritime et aérienne entre ces États.

Les membres du FOPREL ont également mis en avant que cette initiative permettra de favoriser les échanges commerciaux et le flux d’investissements entre les pays du Sud, tout en rapprochant les chaînes de production des matières premières des sources de richesse, en particulier dans le cadre de l’espace géo-économique arabo-américain.

En la XXX Reunión Extraordinaria del Foro de Presidentas Poderes Legislativos de Centroamérica, el Caribe y México (FOPREL), señalé la importancia de garantizar la inclusión de las mujeres en los sectores político, privado y social, ya que no se puede lograr un desarrollo… pic.twitter.com/nfaB5GO5N3 — Marcela Guerra (@MarcelaGuerraNL) November 27, 2024

Par ailleurs, ils ont salué l’initiative proposée par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, visant à établir un forum de dialogue parlementaire entre le Maroc, l’Amérique centrale et les Caraïbes, dont les sessions seraient organisées de manière alternée entre les deux parties. Ils ont exprimé leur souhait de voir cette initiative concrétisée afin de servir de « base pour institutionnaliser les relations parlementaires entre le Royaume du Maroc et le FOPREL, et établir des mécanismes de communication et de coordination entre les deux parties. »

Les membres du Forum ont aussi souligné l’importance de renforcer les liens du FOPREL avec la communauté internationale, en reconnaissant son rôle stratégique dans la modernisation et l’harmonisation des cadres législatifs, essentiels dans la diplomatie parlementaire et le dialogue politique.

D’autre part, les membres du Forum ont exprimé leurs remerciements aux présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers pour leur soutien logistique et leurs efforts afin d’assurer le succès de la 30e session extraordinaire du FOPREL.

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a indiqué que cette session avait abordé plusieurs sujets d’actualité, dont le réchauffement climatique, la paix, ainsi que la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il a souligné que ces défis nécessitent des efforts concertés de la part des pays partageant des visions et aspirations communes.

Créé en 1994, le FOPREL a pour mission de renforcer l’harmonisation des législations des pays membres et d’élaborer des mécanismes de consultation entre les présidents des institutions législatives pour relever les défis de la région. Il soutient également les études législatives au niveau régional.

Le Forum regroupe les présidents des Parlements des pays membres ainsi que des membres observateurs, à savoir Parlatino, Parlacen et le Parlement chilien, en plus du Parlement du Royaume du Maroc, qui bénéficie du statut de « partenaire avancé ».