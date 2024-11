Le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed El Hajoui, a révélé vendredi une augmentation de 41 % du volume de financement étranger pour les associations marocaines cette année, par rapport à 2023.

Lors de la présentation du projet de budget du Secrétariat général du gouvernement devant la Commission de la justice de la Chambre des représentants, El Hajoui a précisé que 308 associations avaient déclaré avoir reçu des aides de la part d’entités étrangères, dont 32 associations reconnues d’utilité publique.

Le total de ces déclarations s’est élevé à 1 271, portant sur 3 193 aides étrangères reçues, selon le Secrétariat général du gouvernement (SGG), qui a confirmé que le montant global des aides déclarées est passé de 567 millions de dirhams en 2023 à 800 millions de dirhams cette année, enregistrant ainsi une augmentation de 233 millions de dirhams.

Cette hausse est également, en partie, attribuée à «l’orientation des efforts de coopération internationale pour contribuer à atténuer les effets du séisme d’Al-Haouz, ce qui reflète la crédibilité dont jouit notre pays et les composantes de la société civile nationale auprès des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux opérant dans le domaine de la coopération internationale».

En ce qui concerne les activités financées par ces aides, elles ont principalement porté sur des projets et des programmes visant à renforcer les infrastructures dans les zones rurales, à fournir des soins sociaux et de santé, à promouvoir les droits des enfants et des femmes, à soutenir la culture et le bénévolat, à favoriser le développement social et économique, ainsi qu’à préserver le patrimoine et protéger l’environnement.

Le nombre d’associations reconnues d’utilité publique cette année s’élève à six, portant ainsi le total des associations d’utilité publique à 250. Près de la moitié de celles-ci opèrent dans le domaine social, tandis que l’autre moitié se répartit entre les secteurs de l’éducation, de la culture, de l’enfance et de la jeunesse, de la santé, du sport, ainsi que de la recherche scientifique et des études.

D’autre part, 18 associations ont reçu l’autorisation de solliciter des dons publics cette année, indique El Hajoui, précisant que l’année dernière, 23 autorisations avaient été accordées. Cela s’explique par le contexte particulier du séisme qui a frappé la région d’Al-Haouz, un événement qui a mis en lumière les valeurs de solidarité du peuple marocain.

El Hajoui a conclu en soulignant que « de manière générale, une analyse des autorisations de collecte de fonds publics pour cette année montre que les revenus générés par ces actions ont été alloués principalement à la prise en charge des enfants et des malades, au soutien des personnes démunies ou sans-abri, ainsi qu’à l’aide matérielle à l’occasion des fêtes religieuses et du mois de Ramadan ».