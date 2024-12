Le long métrage « Marja Zarqa » (Le Lac Bleu) du réalisateur marocain Daoud Oulad Al-Sayed est en lice pour les prix de la compétition officielle des longs métrages des (JCC), prévues du 14 au 21 décembre à Tunis.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi, les organisateurs des JCC ont dévoilé la programmation de cette 35ème édition, marquée par une forte présence du cinéma marocain, en compétition et dans les jurys.

Outre « Marja Zarqa », « Chikha » d’Ayoub Layoussifi et de Zahoua Raji concourt dans la catégorie des courts métrages de fiction, tandis que la réalisatrice Asmae El Moudir a été désignée membre du jury des courts et longs métrages documentaires.

Sont également en lice dans la compétition officielle des longs métrages de fiction « Demba » (Sénégal), « The Village Next to Paradise » (Somalie), « The Man Died » (Nigéria), « Hanami » (Cap-Vert), « L’Effacement et Dr. Frantz Fanon » (Algérie), « Arzé » (Liban), « To a Land Unknown » (Palestine), « À la recherche d’une issue pour Mr Rambo » (Égypte) et « Salma » (Syrie), aux côtés des films tunisiens « Là d’où l’on vient » (La Source), « Aïcha », « Les Enfants rouges » et « Borj El Roumi ».

Les compétitions des JCC s’articulent autour de quatre sections principales : la compétition officielle des longs métrages de fiction, celle des documentaires longs, des courts métrages de fiction et des documentaires courts.

La 35ème édition des JCC rend hommage au 7ème art de Palestine, Jordanie et de Sénégal, avec la projection de 19 films palestiniens, 12 films jordaniens et 14 films sénégalais, ainsi qu’à des figures du cinéma, dont le réalisateur palestinien Hany Abu-Assad, connu pour des œuvres emblématiques telles que « Paradise Now » et « Nazareth 2000 ».