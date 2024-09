Le quotidien français « Le Figaro » a vanté, mardi, « la grande qualité » des musées au Maroc, reflétant la diversité et la richesse culturelle du Royaume.

« À la faveur d’une politique volontariste, le pays a vu éclore de nombreux musées de qualité dans ses grandes villes », écrit le journal français dans un article intitulé « Voyage au Maroc : les dix musées à ne manquer sous aucun prétexte », soulignant que « jamais le Maroc n’a été aussi riche culturellement ».

Selon la publication, de nouveaux musées de grande qualité ont essaimé dans la plupart des villes, « sous l’impulsion de la Fondation nationale des musées, qui mène depuis plus de dix ans un remarquable travail de restauration du patrimoine et de modernisation de la muséographie, et d’initiatives privées ».

Le journal, qui fait découvrir à ses lecteurs ses dix musées « préférés » du Royaume, met également en lumière la diversité des collections présentées: art moderne et contemporain africain et marocain, photographies, collections de bijoux et parures, arts de l’islam ou savoirs et savoir-faire autour de l’eau.

Parmi les musées mentionnés figurent le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden, le Musée Yves Saint Laurent et le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau à Marrakech, les Oudayas, Musée national de la parure, et le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat, la Fondation pour la photographie et le Musée La Kasbah des cultures méditerranéennes à Tanger, ainsi que Dar al Batha à Fès et la Fondation Abderrahmane Slaoui à Casablanca.

Le média invite enfin ses lecteurs à explorer ces trésors culturels pour découvrir la richesse et la diversité du patrimoine marocain, en donnant des conseils et des détails sur chaque musée, notamment leur architecture unique.