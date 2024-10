Le Festival itinérant Art Explora, du 11 au 17 octobre à Rabat

« Art Explora », le festival culturel gratuit et itinérant, qui sillonnera la Méditerranée jusqu’en 2026, fera escale du 11 au 17 octobre à Rabat avec une programmation riche et vivante.

Se déployant à bord du bateau musée pouvant accueillir jusqu’à 2.000 visiteurs par jour, ce festival propose une exposition immersive conçue avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre, ainsi qu’une expérience sonore développée avec l’IRCAM et des résidences d’artistes embarquées.

La programmation de cette nouvelle étape, pensée en collaboration avec la commissaire des étapes marocaines, Laila Hida, ne se déroule pas sur un village à quai, mais elle est déployée à l’échelle de la ville où des lieux seront investis par des propositions artistiques inédites et commissionnées pour l’occasion, peut-on lire sur le site web du Festival.

Au programme figurent des concerts, des balades, des ateliers, des performances artistiques et des projections cinématographiques, en accès libre et gratuits, dans divers espaces de la ville.

Le Festival Art Explora a fait escale du 20 au 29 septembre à Tanger sous le thème « Odyssée culturelle en Méditerranée« , en proposant une programmation diversifiée dans divers espaces de la ville, notamment à l’espace d’exposition de la Mémoire d’Ibn Battouta.

De 2024 à 2026, ce bateau-musée, de 47 mètres de long et 55 mètres de haut, sillonnera les côtes de quinze pays, offrant un accès gratuit à l’art contemporain, à la photographie et à des mondes virtuels, en vue de favoriser le partage de la culture avec le plus grand nombre et de renouveler le dialogue entre les arts et les publics à l’échelle locale.

Avec les artistes, les organisations culturelles et les acteurs de terrain, la Fondation Art Explora explore la création contemporaine sous toutes ses formes et crée des expériences culturelles inoubliables.