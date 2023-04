La présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des Marocains résidant à l’étranger à la Chambre des conseillers, Neila Tazi, s’est entretenue, mardi, avec le directeur régional du Bureau de l’UNESCO au Maroc, Eric Falt.

Durant cet entretien, les deux parties ont affirmé vouloir renforcer et développer leur partenariat dans tous les domaines, en apportant leur soutien aux initiatives et en consolidant les échanges à propos de nombreux programmes visant à former et à préserver les savoirs traditionnels et les spécificités régionales, relève un communiqué de la Chambre des conseillers.

Les deux parties ont aussi salué le patronage que le roi Mohammed VI accorde à la promotion des arts, de la culture, de la créativité et du patrimoine, comme l’a souligné le souverain dans son message adressé aux participants à la 17ème session du Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, tenue à Rabat en novembre 2022, lit-on de même source.

Mme Tazi a également tenu à saluer les multiples programmes entrepris par l’UNESCO, dans le but de protéger et de préserver le patrimoine matériel et immatériel sous toutes ses formes à travers le monde, ainsi que l’agenda international que porte l’organisation onusienne, visant à préserver les spécificités et les aspects civilisationnels et culturels internationaux.

A cet égard, Mme Tazi a invité M. Falt à investir cette dynamique pour renforcer le partenariat et la coopération en promouvant le patrimoine et la culture ancestraux du Maroc, et en mettant en place de nombreux programmes nouveaux destinés à participer au rayonnement de l’identité marocaine.

Par ailleurs, Mme Tazi a passé en revue les différentes missions de la Chambre des conseillers, sa structure, ses rôles constitutionnels et les initiatives entreprises afin d’améliorer les conditions socio-économiques des citoyens et créer des opportunités d’emploi.

De son côté, le directeur régional du bureau de l’UNESCO s’est réjoui de la dynamique que connaît le Royaume sur le plan culturel, saluant les efforts déployés pour protéger le patrimoine matériel et immatériel du pays, contribuant ainsi au rayonnement de l’identité et des valeurs du Maroc et à la valorisation de l’expertise marocaine dans ces volets.