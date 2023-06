Le designer marocain Hicham Lahlou a été choisi pour siéger dans le jury international de l’édition 2023 du prix mondial du design (Seoul Design Award).

Le designer marocain représentera le Maroc, le continent africain ainsi que la région MENA à ce quatrième rendez-vous mondial, aux côtés de grands experts reconnus comme Ezio Manzini et Birgit Lohmann (Italie), Kazuo Tanaka (Japon), Ahmad Bukhash (Emirats arabes unis), Patricia Moore (Etats-Unis), Paolo Bergomi (Argentine), Dontae Lee (République de Corée) et Suzanne Cotter (Australie), indique un communiqué des organisateurs.

Cette édition de « Seoul Design Award », organisée sous le thème « Design pour l’harmonie avec la vie quotidienne des gens, de la société et de la nature », vise à partager les efforts de la communauté de designers en faveur d’un avenir meilleur, dans le but d’améliorer la vie quotidienne en constante évolution, relève la même source.

Le délais de dépôt de candidatures pour participer à ce rendez-vous international a été fixé du 14 au 28 juin 2023, tandis que la cérémonie de remise des prix sera organisée en octobre 2023, précise-t-on. Les gagnants pourront bénéficier de la promotion de leurs œuvre primés via la tenue d’une exposition.

Le prix de design de Séoul a remplacé le prix de design de la ville humaine qui portait sur le « changement urbain ». Le prix s’est élargi pour englober de nombreuses conceptions, et ne se imite plus à observer les changements survenus dans les villes, mais intègre désormais des solutions de vie durables partagées par plusieurs experts internationaux, fait observer la même source.

Le « Seoul Design Award » vise à partager des concepts de vie durable en mêlant la conception des produits, la conception visuelle, la conception spatiale et la conception numérique. Il vise à contribuer aux objectifs de développement durable de l’Unesco.

Hicham Lahlou, designer international et architecte d’intérieur, est l’Envoyé spécial et Conseiller du président de la World Design Organisation (WDO), David Kusuma, pour les Régions MENA et l’Afrique. WDO est une organisation internationale dédiée au développement du design et reconnue par l’Organisation des Nations Unies avec un statut consultatif.