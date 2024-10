Douze de projets de conventions de partenariat relatives au développement du secteur de l’artisanat et l’amélioration des conditions de travail des artisans au niveau de la région de Fès-Meknès, ont été approuvées récemment par le conseil régional.

Sur les 45 conventions validées lors de la récente session ordinaire d’octobre, douze portent sur la promotion du secteur et la préservation de ces trésors des arts traditionnels marocains d’une valeur symbolique et patrimoniale inestimable.

Les membre du conseil ont ainsi approuvé des projets de conventions de partenariat relatifs à la création d’une station de traitement du pisé et la mise à niveau des allées à l’intérieur de la zone d’activités de la poterie et du zellig à Benjlik (Fès) ainsi qu’à la mise en place d’une autre station similaire au niveau de la zone d’activités artisanales Rmika à Meknès.

Les autres conventions se rapportent à la création d’une citée dédié à la broderie et au textile à Fès, au programme régional relatif à la création d’espaces pour la commercialisation des produits de l’économie sociale et solidaire dans la région, au programme de la préservation des métiers de l’artisanat menacés de disparition et à l’aménagement d’une pépinière de l’artisanat à Missour (province de Boulemane).

Le conseil a validé, aussi, une annexe à la convention de partenariat relative à la création d’un pôle de l’artisanat pour les PME au niveau de la commune d’Ain Bida, ainsi que d’autres relatives à l’accompagnement de la formation initiale dans les métiers de la bijouterie et du verre au sein de l’institut des arts de l’artisanat de Fès et des conventions spéciales relatives aux programmes régionaux d’appui aux stagiaires du secteur et de la formation des artisans.

La région de Fès-Meknès est le centre de production et de commercialisation par excellence de l’artisanat qui se caractérise par la prédominance des métiers d’artisanat d’art ancrés essentiellement dans les anciennes médinas de ses principales villes (Fès, Meknès, Taza, Sefrou).

Trois métiers y occupent une place capitale. Il s’agit des produits du cuir, la bijouterie et des chaussures.

La préfecture de Fès, deuxième pôle de production et de commercialisation des produits d’artisanat, compte près de 7.000 artisans, soit 64% du nombre des artisans au niveau de la région Fès-Meknès.

Le secteur réalise au niveau de la préfecture de Fès un chiffre d’affaires de 7 milliards de dirhams, soit 70% du chiffre d’affaires de l’artisanat de la région. Ce montant représente 9,1% du chiffre d’affaire du secteur au niveau national et une proportion d’emplois de 6,9%. Fès-Meknès occupe la 3ème position dans l’export des produits artisanaux à l’échelle nationale.