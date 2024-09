Le Conseil de la Concurrence a validé l’acquisition de Sound Energy Morocco East Ltd par Managem lors de la réunion de la Commission permanente du Conseil, présidée par Ahmed Rahhou, le lundi 23 septembre 2024.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 14 de la loi n°20-13 relative au Conseil de la Concurrence. En effet, la Commission a d’abord approuvé le procès-verbal de sa réunion précédente, puis a autorisé l’opération permettant à Managem d’acquérir 100% des actions de Sound Energy Morocco East Ltd.

Managem avait annoncé mi-juin dernier la création d’un pôle gaz naturel industriel, visant à mobiliser des sources d’énergies bas carbone grâce à des investissements conséquents. L’acquisition comprend 55% de la concession d’exploitation de Tendrara, ainsi que 47,5% des permis d’exploration de Grand Tendrara et Anoual.

Le développement du projet se déroulera en deux phases. La première, actuellement en construction, devrait produire 100 millions de mètres cubes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) par an dès mi-2025, répondant ainsi aux besoins des industriels nationaux. La seconde phase, en étude de faisabilité, prévoit une unité de traitement et un pipeline pour acheminer 280 millions de mètres cubes de gaz par an, contribuant à l’approvisionnement en gaz du Royaume.

L’accord implique un paiement d’environ 12 millions de dollars US (environ 119 MDH) à la finalisation de la transaction, ainsi qu’une participation de Sound Energy PLC à un financement pouvant aller jusqu’à 24,5 millions de dollars US (environ 244 MDH) pour la phase 2.

À l’issue de l’opération, le projet Tendrara sera détenu à 55% par Managem, 20% par Sound Energy Meridja Ltd et 25% par l’ONHYM. Imad Toumi, PDG du Groupe Managem, a souligné que ce partenariat renforcera l’indépendance énergétique du Maroc et la compétitivité des industries locales.

Enfin, le portefeuille gaziers concerne environ 23 000 km² dans l’est du Maroc, avec des ressources estimées à 10,67 milliards de mètres cubes de gaz naturel.