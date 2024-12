Le Conseil de la concurrence a révélé des dysfonctionnements profonds dans le secteur de l’élevage au Maroc, en raison de la domination de quelques grandes entreprises sur le marché des aliments composés. Ce qui affecte négativement l’équilibre entre les acteurs du secteur, notamment les petits et moyens éleveurs, qui rencontrent des difficultés à négocier et à s’adapter aux fluctuations du marché.

Dans un avis publié vendredi concernant «la situation de la concurrence sur le marché des aliments composés au Maroc», le Conseil de la concurrence a constaté que seules huit entreprises contrôlent 75% du marché, tandis que deux grands groupes détiennent à eux seuls la moitié des parts de marché, malgré la présence de 48 entreprises opérant dans ce secteur.

Cette situation limite la compétitivité et réduit les chances pour les petits éleveurs d’accéder à une variété d’options ou à des prix compétitifs, selon le Conseil de la concurrence.

L’avis attribue cette situation à la restructuration du marché depuis les années 40, où de nombreuses petites entreprises ont cessé leurs activités au profit de grandes entreprises qui ont entrepris des opérations de concentration économique pour profiter des économies d’échelle.

Le rapport souligne également que deux groupes principaux dominent à eux seuls environ 50% du marché. Cette domination, qui affaiblit considérablement la compétitivité du secteur, a conduit à une réduction des possibilités de diversification et d’innovation, au détriment des éleveurs, qui sont les consommateurs principaux des aliments composés.

De plus, la concentration du marché entre les mains de quelques fournisseurs a réduit les options disponibles et augmenté les prix de manière non concurrentielle, ce qui alourdit les charges économiques des consommateurs finaux.

Dans son avis, le Conseil indique aussi que les prix des aliments composés ont augmenté d’environ 45% entre 2018 et 2023, en raison de la forte hausse des prix des matières premières au niveau mondial. Les matières premières utilisées dans la fabrication des aliments composés ont enregistré une hausse de plus de 50% en moyenne, une augmentation expliquée par les fluctuations importantes des prix des céréales et des plantes oléagineuses.

Ces fluctuations ont été exacerbées par les changements climatiques mondiaux et les tensions géopolitiques, créant des pressions supplémentaires sur les marges bénéficiaires des entreprises, qui ont dû répercuter ces coûts sur les consommateurs.

Le Conseil a constaté que les entreprises dominantes ont eu recours à des stratégies de concentration des activités économiques, ce qui leur a permis de réaliser d’importantes économies d’échelle, mais a également réduit la marge d’innovation et affaibli les opportunités d’entrée de nouveaux acteurs sur le marché.

Cette situation représente un défi majeur pour parvenir à un équilibre entre les intérêts des grandes entreprises et ceux des éleveurs, qui dépendent principalement des aliments composés pour nourrir leur bétail.

L’institution dirigée par Ahmed Rahhou conclut que si la situation actuelle persiste, elle pourrait exercer davantage de pressions économiques sur le secteur agricole, soulignant la nécessité de prendre des mesures pour renforcer la concurrence et offrir davantage d’opportunités pour l’innovation et la diversification sur le marché.