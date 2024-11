La Fédération Royale Marocaine du Football (FRMF) et le Conseil Préfectoral de Casablanca viennent de signer une convention de partenariat pour promouvoir le football et soutenir les clubs casablancais.

Le Conseil Préfectoral de Casablanca a décidé sur la base d’un accord de partenariat signé, ce mardi 12 novembre avec la FRMF, de soutenir financièrement, pour la première fois, les clubs casablancais, principalement le Raja et le Wydad.

Selon cet accord, dont H24info détient une copie, il a été décidé d’allouer un montant total de 7 millions de dirhams pour soutenir annuellement les associations sportives de football affiliées à la FRMF et actives sur le territoire de la préfecture de Casablanca.

Le Conseil de Casablanca a décidé ainsi de mobiliser une enveloppe financière annuelle de 1.500.000 DH pour soutenir le Raja et Wydad de Casablanca. Le Racing Athletic Club hérite d’une aide de 800.000 DH alors que le Rachad Bernoussi reçoit un montant de 700.000 dirhams.

À cette occasion, Karim Klaibi, membre de la commission des Affaires sociales, culturelles et sportives au sein du Conseil de la ville de Casablanca, nous a confié que cette initiative a été prise après plusieurs demandes auprès du Conseil Préfectoral de Casablanca. Il a, dans ce sillage salué cette décision soulignant que « ce soutien reflète l’engagement du Conseil à promouvoir les sports locaux et à motiver les clubs à mieux performer dans les compétitions. Nous espérons que cette décision contribuera à accompagner la progression des clubs et à renforcer leur position sur la scène nationale et internationale ».

Voici la liste complète des clubs bénéficiaires: