Après son succès en Europe ou encore en Amérique, Timeleft débarque au Maroc avec son concept unique de dîners entre inconnus, une première en Afrique.

Dès le 3 juillet, les habitants de Casablanca et Marrakech pourront découvrir le concept original de Timeleft: des dîners avec des inconnus chaque mercredi soir.

Il s’agit d’organiser pour vous des dîners en réunissant 5 autres inconnus à votre table. L’occasion parfaite de faire des rencontres et créer des opportunités amicales, professionnelles ou amoureuses, ou de simplement passer du bon temps.

« Timeleft remplace les écrans par des rencontres en face-à-face et des interactions spontanées. Le concept, qui a déjà séduit environ 400.000 personnes dans plus d’une centaine de villes depuis mai 2023, est conçu pour créer des connexions inattendues et authentiques », annonce l’entreprise.

Timeleft is lighting up Morocco! 🌟

Say hello to our new cities, Marrakesh and Casablanca! 🌍

Get ready for epic dinners, new friends, and unforgettable memories. Morocco, we’re ready to make magic! #timeleft #timeleftnewcity #timeleftmarocco pic.twitter.com/TSEM2DmR1u

— Timeleft (@apptimeleft) June 25, 2024