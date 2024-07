le cinéma marocain à l'honneur au festival du film francophone d'angoulême

Le Maroc sera à l’honneur lors de la 17ème édition du festival français du film francophone d’Angoulême qui se tiendra du 27 août au 1er septembre.

Cette année, le festival présentera une rétrospective de films marocains emblématiques. En effet, lors d’une conférence de presse, de nombreux films en étaient dévoilés tels que le tout premier long-métrage marocain « Fils Maudit » de Mohamed Ousfour, « Le Grand Voyage » d’Ismaël Ferroukhi, « Ali Zaoua, prince de la rue » de Nabil Ayouch, « Marock » de Leila Marrakchi et « Adam » de Maryam Touzani.

Et ce n’est pas tout, l’édition de ce festival diffusera également de longs métrages marocain, comme « Radia » de Khaoula Assebab Benomar et « La Damnée » d’Abel Danan, sans oublier le documentaire « De quelques évènements sans signification » de Mustapha Derkaoui. Ce qui équivaut à plus d’une soixantaine de films, avec une dixième en compétition et une quinzaine en avant-première.

De plus, le jury du festival français du film francophone d’Angoulême a annoncé que dix longs métrages de diverses nationalités seront évalués afin de discerner le Valois au vainqueur, parmi lesquelles feront partie « En Tongs au pied de l’Himalaya » de John Wax (France), « Lads » de Julien Menanteau (France-Belgique), « Le Procès du chien » de Laetitia Dosch (Suisse-France) et « Une vie rêvée » de Morgan Simon (France-Belgique). D’ailleurs, l’évènement verra la projection de « Everybody Loves Touda » passé par « Cannes Première », du réalisateur marocain Nabil Ayouch, tout comme la comédie « A l’Ancienne » d’Hervé Mimran, ou encore « Le Choix du pianiste », réalisé par Jacques Otmezguine.