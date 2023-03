Le chanteur libano-américano-britannique Mika en concert à Casablanca

Le chanteur libano-américano-britannique Mika se produira en concert, en juin prochain, à Casablanca.

Casablanca accueillera bientôt l’auteur-compositeur-interprète et musicien libano-américano-britannique Mika sur scène. L’artiste fait partie des six premiers noms annoncés par les organisateurs du festival Jazzablanca, prévu du 22 au 24 juin prochains, à Anfa Park et et à la Place des Nations Unies.

Pour sa 16e édition, le festival a ait appel également au blues-rock envoûtant de Beth Hart, à la musique ancestrale de l’Afrique de l’Ouest avec la Gambienne Sona Jobarteh, au jazz funk electro de Kamaal Williams, au jazz marocain aux accents orientaux du quartet d’Ismail Sentissi et à l’afro-funk de Gyedu-Blay Ambolley, maître incontesté du highlife, indique-t-on dans un communiqué.

Le festival affiche déjà sold out sur la vente de ses Blind Pass, des billets à tarif réduit pour les trois jours du festival sans connaître la programmation, lancée mi-janvier 2023.

Un appel à projet a par ailleurs été lancé pour les talents émergents marocains ou résidant au Maroc. Les groupes lauréats auront l’opportunité de se produire dans des conditions professionnelles sur la scène de la Place des Nations-Unies.

L’inscription est gratuite et ouverte à toutes les formations musicales déjà établies. Selon les organisateurs, toutes les formes de musiques actuelles sont concernées.

Les candidats devront proposer au moins trois compositions originales et une prestation scénique d’au moins une heure.