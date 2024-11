Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté le projet d’avis portant sur « les formes atypiques d’emploi et les relations professionnelles », lors de la 164e session ordinaire de son Assemblée générale, présidée par Ahmed Reda Chami, président du Conseil.

Cette session, tenue le 28 novembre, a été marquée par la participation de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président du « Comité Coupe du Monde 2030 » qui a mis en lumière le rôle de la Coupe du monde 2030 en tant que catalyseur de développement économique, social et environnemental, indique un communiqué du Conseil.

La seconde partie de cette session a été consacrée à l’adoption du projet d’avis portant sur « les formes atypiques d’emploi et les relations professionnelles », ajoute la même source.

Le CESE ambitionne, à travers cette auto-saisine, d’appréhender les différentes dynamiques des nouvelles formes atypiques de travail, d’en analyser les défis et enjeux et de proposer des mesures visant à préserver et valoriser le capital humain, créer de nouvelles opportunités d’emploi, augmenter la compétitivité des entreprises et promouvoir le développement durable de l’économie nationale.

Cet avis sera publié dans les semaines à venir.