Le caftan marocain a brillé lors d'un fashion show inédit organisé dans le cadre de la 1re Semaine arabe au siège de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). ©MAP

Le caftan marocain dans toute sa splendeur a brillé, lundi soir à Paris, lors d’un « fashion show » inédit organisé dans le cadre de la première Semaine arabe qui se tient au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

La collection signée Hind Lamtiri a sublimé autant par son côté chic que sa sophistication, une audience internationale est restée sans voix devant le talent confirmé de la styliste marocaine dont les tenues ne cessent de séduire les amatrices et amateurs d’élégance traditionnelle remise au goût du jour.

«C’est une collection riche où il y a plusieurs types de broderie, de savoir-faire de maalem, de tissus», a déclaré à la MAP cette figure incontournable du caftan haute couture marocain, à l’issue de son défilé qui a fait salle comble.

Très émue par l’accueil du public, Hind Lamtiri s’est dite «fière» de pouvoir présenter sa collection à l’UNESCO devant une audience aussi prestigieuse, dont de nombreux diplomates accrédités auprès de l’institution onusienne, notamment l’ambassadeur-délégué permanent du Royaume du Maroc, Samir Addahre.

«C’est une fierté immense et un honneur qui va bien au-delà de la simple présentation d’un vêtement. C’est l’occasion de faire découvrir au monde un symbole profondément enraciné dans l’histoire et la culture marocaines, un objet qui incarne le savoir-faire, la patience et le talent des artisans marocains», a-t-elle dit.

A ses yeux, le caftan est « un symbole d’identité, de tradition et de modernité à la fois» et le fait de le présenter dans un lieu comme l’UNESCO dédié à la préservation et la valorisation des cultures est «une reconnaissance de sa valeur universelle».

Elle y voit ainsi une contribution «à faire rayonner une part de l’âme du Maroc, un trésor vivant qui continue de rassembler et d’inspirer les générations».

La culture marocaine sous ses différentes facettes (patrimoine matériel et immatériel, musique, gastronomie, calligraphie, mode, art) est présente lors de la première édition de la Semaine arabe, organisée par le Groupe arabe de l’UNESCO, avec le soutien de l’Arabie saoudite.

Le défilé de caftan de Hind Lamtiri a été un moment phare de la première journée de cette semaine dont la programmation artistique s’est terminée en apothéose avec un concert mémorable de Tarab Al Ala interprété par l’orchestre des jeunes « ambassadeurs de la musique andalouse marocaine en France ».

La participation nationale à cet événement célébrant la culture arabe et sa diversité concerne également le volet conférences avec des interventions sur la calligraphie marocaine et l’intelligence artificielle.

La 1re Semaine arabe à l’UNESCO s’assigne pour objectifs notamment de renforcer le statut de la culture arabe au sein de l’organisation onusienne, de développer de nouveaux partenariats entre les pays arabes, l’UNESCO et d’autres États membres, ou encore de promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle.