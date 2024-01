L’espace du Maroc au « Boulevard World », l’un des espaces de la « Saison de Riyad 2023 », a connu une forte demande pour le caftan marocain, célèbre pour son élégance et ses styles variés, en plus de ses dessins caractérisés par une créativité artistique, des touches qui allient authenticité, modernité et élégance raffinée, dans une harmonie qui constitue un modèle de la culture marocaine qui s’appuie sur son passé pour montrer son riche patrimoine.

Les magasins de l’espace marocain accueillent leurs visiteurs avec ce patrimoine culturel, dont différents modèles sont accrochés à leurs portes pour refléter les aspects de célébration de la société marocaine. Le caftan constitue le point commun entre la plupart des magasins, qui offrent un assortiment large et diversifié de créations appartenant à des créateurs marocains, hommes et femmes, du secteur de la mode.

Le premier défilé de mode du caftan marocain a été récemment lancé à la galerie Maroc au boulevard Riyad. Ce défilé comprend une sélection des derniers cris du caftan marocain, présentés par les plus célèbres créateurs de mode marocains, dont Amal Balki et Meriem Belkhayat.

منطقة المغرب تجذب زوار بوليفارد وورلد بمنتجاتها المتنوعة #موسم_الرياض pic.twitter.com/Oq0Rs5Mpq3 — 🇸🇦 عبدالكريم العواض 🇸🇦 (@krim237) January 1, 2024

L’évènement a également connu des performances de groupes populaires et folkloriques marocains, ainsi que des performances du patrimoine marocain qui ont eu un impact sur l’âme et l’esprit du visiteur.

Les visiteurs de l’espace Maroc vivent un voyage visuel singulier entre les designs traditionnels et innovés, en plus des couleurs qui représentent une combinaison harmonieuse qui met en valeur l’authenticité et l’histoire du caftan marocain.

Marqué par les caractéristiques de la civilisation andalouse, les coutumes des Morisques et les anciennes traditions du peuple marocain, l’espace Maroc est l’une des zones les plus riches du « Boulevard World » avec des options de divertissement distinctives, et aussi l’une des destinations préférées des visiteurs de la « Saison de Riyad ».

La quatrième édition de la « Saison de Riyad », tenue sous le slogan « Big Time », célèbre plusieurs formes de divertissement ainsi que des expériences internationales.

Elle attire aussi des visiteurs du monde entier dans la capitale, Riyad, pendant les mois d’hiver de chaque année, venus assister à des milliers de concerts, d’expositions et d’autres événements de divertissement uniques.