Le Brésil a décidé de suspendre l’exportation de viande de génisses dans l’Union européenne (UE) après un audit européen qui a révélé des défaillances dans le contrôle qualité et la traçabilité de certaines hormones, a-t-on appris, mardi, de source européenne.

Selon cet audit mené au printemps, «les procédures actuelles mises en place pour garantir que le bétail, dont la viande est destinée au marché de l’UE, n’a jamais été traité avec de l’oestradiol à des fins zootechniques ou thérapeutiques, sont inefficientes». En particulier, «l’autorité compétente (brésilienne) ne peut pas garantir la fiabilité des déclarations sous serment des opérateurs» sur ce sujet, ajoute le «rapport final», révélé par «Le Parisien».

Cet audit visait à «évaluer les contrôles sur les résidus de substances pharmacologiquement actives, pesticides et contaminantes dans les animaux et produits d’origine animale» au Brésil. Sa publication intervient alors que la conclusion, peut-être très prochaine, d’un accord de libre-échange entre l’UE et les cinq pays du Mercosur (dont le Brésil) suscite une vive opposition, notamment des agriculteurs, qui craignent la concurrence de certains produits venus d’Amérique latine, en particulier la viande bovine.

Selon une source à la Commission européenne, des représentants de la direction Santé de l’UE sont allés au Brésil et «ont trouvé certaines défaillances dans le système de contrôle des autorités brésiliennes, notamment en ce qui concernait les génisses, c’est quelque chose qui concernait spécifiquement les animaux femelles».

«Comme toujours dans ces cas-là, on lance une demande d’action au pays concerné pour que les défauts soient réparés et, dans ce cas-là, les autorités brésiliennes ont directement arrêté elles-mêmes les exportations vers l’Union européenne de ce type de bêtes», a-t-elle expliqué. «Une fois le plan d’action confirmé et considéré bon, on va vérifier de notre côté que tout est acceptable et les exportations vont pouvoir être rétablies», a-t-elle expliqué.

Selon ce fonctionnaire européen, la quantité concernée n’est «pas énorme parce qu’on parle de bétail très spécifique». Il n’a pas précisé les volumes ni à combien d’années le problème remontait.

«Mais ce que je retiens, c’est qu’il y a des contrôles qui fonctionnent (…) et lorsqu’on trouve des défaillances on prend des mesures», a-t-il assuré.

Pour Karine Jacquemart, directrice de l’ONG Foodwatch, «ce rapport d’audit montre qu’on a potentiellement consommé de la viande brésilienne de bœuf aux hormones entrée frauduleusement en Europe depuis des années. Les standards brésiliens exposent les consommateurs européens à un risque pour la santé. C’est un triple scandale: risque sanitaire, fraudes alimentaires et risques liés à l’accord UE-Mercosur».

L’UE interdit l’utilisation d’hormones, dont l’oestradiol, destinées à stimuler la croissance des animaux d’élevage, pour ses États membres comme pour les importations en provenance de pays tiers.