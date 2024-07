Le Raja de Casablanca a officiellement recruté l’entraîneur bosniaque Rusmir Cviko de prendre en charge l’équipe en remplacement de l’Allemand Josef Zinnbauer, a annoncé le club sur X.

La direction du Raja Club Athletic (RCA) a conclu un accord final avec l’ancien entraîneur du club saoudien Al-Orouba. Rusmir Cviko est arrivé jeudi au Maroc pour finaliser les négociations et signer les contrats.

Le contrat a été signé du côté rajaoui par le président par intérim, Adil Hala, nommmé samedi dernier par le bureau directeur du club quelques jours après l’arrestation du désormais ancien président Mohammed Boudrika en Allemagne.

L’entraîneur a été accompagné de certains membres de son staff technique, avec Omar Ben Ouanes comme préparateur physique et Abdelkarim Jnaini comme entraîneur adjoint.

Welcome to our new coach Rusmir Cviko 🦅 pic.twitter.com/bCAkIuti24

L’Allemand Josef Zinnbauer a annoncé son départ du Raja mardi dernier, après avoir conduit l’équipe à remporter la Botola Pro et la Coupe du Trône la saison passée.

Thank you, Coach 🤝, for making history with us by winning two unforgettable titles. 🏆🥇 Best of luck in your future endeavors! 🫶🦅 » pic.twitter.com/91btSMgrMq

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) July 25, 2024