A l’instar de l’année dernière, la 44e édition du moussem culturel international d’Assilah se tiendra cette année en deux sessions, respectivement en juillet et octobre 2023, annonce la Fondation du Forum d’Assilah dans un communiqué.

Le moussem, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI en collaboration avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (Département de la Culture), et la Commune (Municipalité) d’Assilah, aura lieu, conformément à l’année 2022, sous deux éditions, précise-t-on de même source.

L’Édition d’Été sera consacrée, du Mardi 4 au Mardi 25 Juillet 2023, aux Arts Plastiques et sera marquée cette année par l’organisation de deux colloques ainsi qu’un hommage à l’ariste Abdelkbir Rabie.

L’Édition d’Automne qui se tiendra dans le cadre de la 37ème Session de l’Université Ouverte Al Mouatamid Ibn Abbad, accueillera, du Vendredi 6 au Vendredi 27 Octobre 2023, six symposiums, dont un symposium en collaboration on avec le Policy Center For the New South (PCNS), « Khaimatou Al Ibdae » (Espace de Créativité) et le Prix Mohamed Zafzaf du Roman Arabe.

Comme le veut la coutume du Moussem depuis 1978, le programme artistique propose un Atelier de Peinture Murale (Du Mardi 4 au Dimanche 9 Juillet), animé par 13 artistes qui marqueront de leurs empreintes, les murailles des remparts de l’ancienne médina.

À l’instar de leurs aînés, les passionnés en herbe participeront à « l’Atelier de Peinture Murale pour les Enfants », encadré par l’ariste-peintre Kaoutar Chergui.

Les Ateliers des Arts Plastiques (Peinture Murale, Gravure et Lithographie) seront animés par 29 artistes de différentes nationalités, du Lundi 10 au Mardi 25 Juillet au Palais de la Culture. Les « Talents du Moussem », atelier de peinture enfantin, se tiendra à la même période à l’enseigne des jardins du Palais de la Culture.

Les Galeries du Centre Hassan II des Rencontres Internationales abriteront, à partir du 15 Juillet, une exposition en commun, celle des deux artistes marocains Narjiss El Joubari et Mohamed Anzaoui ainsi que l’exposition des œuvres de « l’Atelier des Enfants du Moussem ».

Les Galeries du Palais de la Culture seront ornées par les œuvres du peintre marocain Mouad Jebbari.

Le programme des Arts Plastiques comprend également une exposition collective des « Jeunes Peintres d’Assilah »( Les jeunes aristes zaylachi) à la Galerie d’Exposition du Diwan, au Palais de la Culture.

Le programme éducatif de l’Atelier « Créativité Littéraire », organisé au profit d’une centaine d’élèves d’établissements d’enseignements secondaires d’Assilah, sera encadré par le Professeur Mustapha Baalich.

Exceptionnellement cette année, l’édition estivale du Moussem accueillera deux colloques intitulés « L’Art Contemporain Marocain et la Question Culturelle » (Le Vendredi 14 et Samedi 15 Juillet 2023) et « La Peinture Marocaine et le Discours Critique » (Le Jeudi 20 et Vendredi 21 Juillet 2023).

Un vibrant hommage sera aussi rendu, le Dimanche 16 Juillet, à l’un des pionniers de la scène artistique marocaine, Monsieur Abdelkbir Rabie.

Par ailleurs, la Session Automnale du 44ème Moussem verra la participation notoire d’une pléiade d’environ 350 chercheurs, penseurs, décideurs influents, poètes et professionnels des médias, conclut le communiqué.