Un quartier de Casablanca a été élu le 2e le plus cool du monde, selon un nouveau classement du célèbre magazine spécialisé «Time Out».

Le magazine britannique spécialisé dans les arts et divertissements Time Out vient de publier son classement des quartiers les plus cools pour vivre et sortir dans le monde, au nombre de 38. Un quartier bien de chez nous y figure, et en très bonne place. Il s’agit de Mers Sultan qui occupe la 2e position, derrière Notre-Dame-du-Mont à Marseille (France). Et pas besoin de préciser que le quartier casablancais est le plus cool du continent.

Le nouveau classement a été établi selon une analyse réalisée par les experts, correspondants internationaux et rédacteurs de Time Out. A propos de Mers Sultan, le magazine écrit que «cette jungle de béton aux ruelles étroites et aux bâtiments art déco, art nouveau et modernistes cache un secret agréable: il est devenu l’endroit préféré des jeunes artistes et des travailleurs du secteur culturel de Casablanca.»

L’authenticité et l’originalité de Mers Sultan sont mises en avant. «Ce quartier est encore authentique, sans aucun café branché en vue. Préparez-vous plutôt à chasser les trésors chez les bouquinistes, à savourer une nourriture modeste mais délicieuse dans l’un des nombreux petits restaurants et snack-bars, ou à siroter un »Nous-Nous » (moitié expresso, moitié lait) dans un petit verre, coincé parmi des hommes âgés remplissant des fiches de paris dans une brume de fumée de cigarette, et de jeunes cinéastes prometteurs, artistes de graffiti rebelles et artistes de musique électronique, parlant un mélange d’arabe marocain, de français et d’anglais», commente Time Out.

Lire aussi: « Le Figaro » vante « la grande qualité » des musées du Maroc

Selon la publication, à Mers Sultan, la journée parfaite commence par une montée en ascenceur jusqu’au 17e étage de l’immeuble « Liberté », qui abritait l’ancien appartement du musicien marocain Abdelwaheb Doukkali, aujourd’hui transformé en musée avec une vue incroyable sur la ville blanche.

«Ensuite, dirigez-vous vers la cité Maréchal Améziane, un bâtiment résidentiel patrimonial grouillant de vie, et n’oubliez pas de prendre un sandwich à la saucisse de foie bœuf chez le boucher de la rue. Arrêtez-vous au marché de la rue Agadir, conçu par l’architecte franco-marocain Jean François Zevaco, ou regardez un film marocain ou étranger au cinéma», poursuit-on.

Le média invite également à savourer un café en regardant les passants au « Champs Elysée », et à se laisser emporter par les «vibes spirituelles» du Nevada Skate Park, juste de l’autre côté de la ligne de tram. Enfin, «terminez par un verre intime au Bar Atomic, et admirez le skyline nocturne depuis le rooftop de l’Hôtel Washington».

Lire aussi. Le Maroc, 2e meilleure destination touristique en Afrique

S’agissant des aspects qui rendent un quartier cool, Time Out souligne qu’il s’agit des lieux qui reflètent le meilleur de la ville, sa culture, son esprit communautaire, sa vie nocturne, sa nourriture et ses boissons, le tout condensé dans un quartier animé et accessible à pied.

Outre East City à Cape Town (Afrique du Sud, 19e) et Osu à Accra (Ghana, 36e), seuls autres représentants du continent, le classement comprend des lieux comme Seongsu-dong (Corée du Sud, 4e), Chippendale à Sidney (Australie, 7e), Glória à Rio de Janeiro (Brésil, 9e), Little River à Miami (Etats-Unis, 12e), Gakugeidaigaku à Tokyo (Japon, 15e) ou encore East Hollywood à Los Angeles (26e).