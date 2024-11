Le joueur algérien du Raja de Casablanca, Yousri Bouzok, a refusé de participer au match choc de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions contre l’AS FAR, à cause du maillot des Verts, floqué de la carte intégrale du Maroc.

Le Raja de Casablanca a dévoilé les maillots avec lesquels le club compte disputer ses matches de Ligue des champions. Et comme pour la RS Berkane, il est floqué du symbole de la carte intégrale du Royaume.

En effet, selon des sources citées par Le360, Yousri Bouzok a demandé à la direction du club de ne pas prendre part au clasico face à l’AS FAR comptant pour la première journée de la LDC africaine. Le joueur algérien ne veut pas prendre le risque de s’afficher avec une carte complète du Maroc par peur de représailles des dirigeants algériens.

Understand:

Algerian player, Yousri Bouzok, refuses to play tomorrow when Raja takes on AS FAR in the Champions League unless he wears a jersey with tape covering the map of Morocco.

He doesn’t want to take the risk; otherwise, he might face issues with the authorities in his… pic.twitter.com/KZZOPCh5jc

— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 25, 2024