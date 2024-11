« Je fixe toujours la barre haute, je veux essayer de faire un double dix (dix buts, dix passes décisives, ndlr)« : Eliesse Ben Seghir, 19 ans, pépite de Monaco qui se déplace à Bologne mardi, nourrit beaucoup d’ambitions cette saison.

Après une saison dernière gâchée par des blessures handicapantes à la cuisse et l’épaule, Eliesse Ben Seghir compte rattraper le temps perdu. Aussi, sûr de lui, il dévoile sans crainte ses objectifs personnels. « Je fixe toujours la barre haute, je veux essayer de faire un double dix. Je sais que c’est compliqué, que ça n’a pas souvent été fait en L1. J’essaierai de faire au mieux« , indique-t-il entre confiance et humilité.

Lancé dans le grand bain voici deux ans contre Belgrade (4-1), à 17 ans et 8 mois, par Philippe Clement, prédécesseur d’Adi Hütter, Ben Seghir avait surtout attiré les regards dès sa première apparition en L1, en inscrivant un doublé en une mi-temps à Auxerre (3-2, le 28 décembre 2022).

Dans la foulée, le natif de Gassin (Var), arrivé en Principauté à 15 ans, avait été désigné meilleur joueur du Tournoi Maurice-Revello de Toulon, disputé en compagnie de Leny Yoro, Warren Zaïre-Emery et Mathys Tel.

Palette élargie, paliers franchis

Aujourd’hui, et malgré ses pépins physiques, il compte déjà 50 matches disputés avec Monaco (dont 42 de L1 et 6 européens), où il a prolongé jusqu’en 2027, en janvier dernier alors qu’il était blessé à l’épaule.

Depuis mars, il est même international marocain. Après une parenthèse olympique où il a décroché le bronze, le sélectionneur Walid Regragui commence à beaucoup l’utiliser. En six sélections, Ben Seghir a inscrit trois buts (dont un doublé en octobre) et donné une passe décisive.

Choisir définitivement la sélection pour laquelle il jouerait dorénavant lui « a fait beaucoup de bien« , assure celui qui avait évolué avec l’équipe de France des moins de 20 ans. « J’ai la confiance du coach. Ça m’a permis de me libérer l’esprit. Parce qu’il est toujours compliqué de jouer avec un choix difficile à faire. Ça m’a aussi fait gagner en maturité. Parce que je suis entré dans un groupe demi-finaliste de Coupe du monde. »

Lire aussi. Lions de l’Atlas: Eliesse Ben Seghir en lice pour le prix Golden Boy 2024

Ben Seghir élargit sa « palette » en sélection, où « Achraf Hakimi et Nayef Aguerd » l’ont « très bien accueilli« . Et il franchit « des paliers » à Monaco. « J’ai aussi la confiance du coach, du staff. J’y vais sans frein. »

« Pourtant, il reste un jeune joueur« , qui doit « rester en bonne santé » pour atteindre ses objectifs, insiste Hütter. « Pour être mieux dans ma peau, j’essaie de progresser dans ce domaine« , répond l’intéressé. « J’ai pris un kiné personnel. Et si je peux rester faire des soins, je le fais. »

Mieux défendre, être plus décisif

En parallèle, Hütter lui a imposé trois axes de progression: prendre de meilleures décisions balle au pied, améliorer son travail de replacement défensif, et être plus efficace.

Concernant le premier, le technicien monégasque explique: « Ses dribbles sont incroyables mais face à un bloc médian, c’est parfois dangereux. Eliesse le sait. Il doit apprendre quand dribbler, quand faire un une-deux, quand servir un coéquipier en meilleure position. »

Le joueur, lui, est plus préoccupé par ses obligations défensives. « Même après une contre-attaque, il faut revenir aider« , lance-t-il. « C’est la saison où je défends le plus« .

Pourtant, ça n’empêche par Hütter de le pousser. « Il m’a rappelé que les grands joueurs étaient décisifs, qu’il fallait aussi aider l’équipe par des statistiques. J’essaie de faire au mieux. »

Pour l’instant, ce sont deux buts et deux passes. On est loin d’un 10-10. Toutefois « Eliesse est jeune et talentueux. Les jeunes rêvent, je les laisse rêver. Mais, avant tout, il y a un travail à réaliser« , sourit Hütter. Et de conclure: « S’il réalise ses objectifs, nous serons très heureux. Il est sur la bonne voie, en forme, et aide bien l’équipe à défendre. Il a déjà fait un très grand pas en ce sens.«