Le meilleur club de l’histoire du football est tombé contre le LOSC (1-0) lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, mercredi soir à Lille. Une défaite largement commentée par les médias internationaux et particulièrement ceux d’Espagne.

Comme chaque saison, la Ligue des champions nous réserve son lot de surprises. Hier mercredi soir, le Real Madrid a été battu par le LOSC Lille (1-0) dans le cadre de la 2e journée. Une soirée surprenante qui restera gravée dans les annales à Lille… mais aussi en Espagne et au-delà.

La défaite du club le plus titré de la prestigieuse compétition européenne n’est pas du tout passée chez les supporters madrilènes. Même chose pour nombre de quotidiens sportifs espagnols, qui ont descendu Carlo Ancelotti et ses protégés.

Pour AS, ce mercredi fut un total “désastre européen”. C’est ainsi que le quotidien sportif madrilène décrit la défaite des clubs espagnols en C1, car, en effet, l’Atlético Madrid a lui aussi subi une lourde défaite contre le Benfica (4-0), en plus de Gérone qui a perdu face à Feyenoord (2-3). Concernant les Merengue en particulier, AS explique que cette première défaite depuis 36 matchs est un “terrible accident”.

📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del jueves, 3 de octubre! ❌ EL DERBI SALE CARO 🔗 https://t.co/h2WhUuFsoU pic.twitter.com/whiISdrEyk — Diario AS (@diarioas) October 2, 2024

Plusieurs joueurs du Real sont pointés du doigt par AS. En plus des attaquants Vinicius et Bellingham, la nouvelle recrue du club Kylian Mbappé a été sévèrement critiqué. “Il n’a pas encore suffisamment éclos pour combler les lacunes”, lit-on dans les colonnes du journal. “Ses faiblesses (du Real Madrid NDLR) actuelles devaient tôt ou tard lui faire subir un revers majeur” et en “l’absence de Kroos, il paraît évident que le Real Madrid a bien du mal à jouer au football”, poursuit AS.

Lire aussi: C1: Lille inflige la 1ère défaite au Real, Aston Villa fait tomber le Bayern (vidéos)

Pour Sport, le Real a reçu une “gifle” de la part du LOSC. “Le jeu n’était pas fluide et le milieu de terrain était principalement basé sur le physique de Valverde, Tchouameni et Camavinga”, regrette le quotidien, ajoutant que “les Merengue se sont effondrés sur le plan créatif” alors que le onze aligné mercredi par Ancelotti était proche de l’équipe type.

Marca, un des médias les plus inffluents d’Espagne, parle de “nuit noire”. “Au Real Madrid, le verbe perdre se conjugue toujours mal”, commente le journal, qui décrit également le club de Lille comme une équipe “peu européenne” au vu de son nombre de participations.

📰 #LaPortada ⚫ Noche negra ❌ La triple derrota de Real Madrid, Atlético y Girona en Champions protagoniza nuestra primera de este jueves pic.twitter.com/AjVCmYwl5z — MARCA (@marca) October 2, 2024

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui titre: “La nuit noire de la Liga en Europe affecte le Real”. Le quotidien basé à Barcelone fait savoir que ce mercredi fut une catastrophe pour les clubs espagnols. “La seule chose « positive » de la défaite à Lille, c’est que c’était en Ligue des champions et qu’ils ont maintenu leur série sans défaite en Liga depuis plus d’un an”, conclut MD.

« Les Galach’tis » La une de L’Équipe du jeudi 3 octobre. Lire l’édition ➡️ https://t.co/dUosWPGpIh pic.twitter.com/V6k8JCjtyx — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 3, 2024

Du côté des médias français, l’heure est à la fête. Les héros lillois apparaissent sur quasiment toutes les unes des quotidiens sportifs. L’Équipe a titré “Les Galach’tis”, un jeu de mot en référence au surnom de la génération dorée du Real Madrid, Les Galacticos. Le média français a réservé sa Une à Ayyoub Bouaddi, jeune joueur lillois d’à peine 17 ans qui a fait un très grand match face aux coéquipiers de Brahim Diaz. “En triomphant du Real Madrid, champion d’Europe et invaincu depuis janvier, les Lillois réalisent l’un des plus grands exploits de leur histoire”, écrit L’Equipe.

Lire aussi: Ligue des champions: Lille surprend le Real Madrid (vidéo)

Il s’agit également d’“un exploit majuscule”, selon Le Figaro, pour qui c’est tout le collectif du LOSC qui mérite les applaudissements: “Une grande victoire comporte forcément des grands hommes mais ils sont tellement nombreux à mettre en avant qu’il faut surtout retenir le succès collectif”. Pour le média, les joueurs du Real “ont joué comme des sénateurs, comme si un match nul suffisait à leur bonheur. Mais même quand on est le plus grand club du monde, quand on ne fait pas le travail, la gifle vous rappelle à l’ordre.”