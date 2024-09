Le Raja de Casablanca est allé chercher un nul (2-2) sur la pelouse des Ghanéens de FC Samartex, en match aller du 2-ème tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique de football, disputé dimanche.

Les Verts ont ouvert le score par Mohamed Zrida à la 20è minute du jeu. Les locaux ont égalisé par Francis Gyetuah à la 37è minute, avant que Michael Ephson ne double la mise, une minute avant la fin du temps réglementaire de la première manche.

Francis Gyetuah’s goal for Samartex FC against Raja Casablanca in the CAF Champions League at the Accra Sports Stadium.#Andydotcom pic.twitter.com/HjTqA0rWiG — Andydotcom (@Andydotcom_gh) September 15, 2024

En deuxième période, Mohamed Boulacsout a égalisé la mise pour les champions du Maroc en titre (63è).

Micheal Ephson makes it 2-1 for FC Samartex against RAJA Casablanca The Timber Giants are on fire 🔥🔥 pic.twitter.com/pnnUeA9heo — Ghana Football News (@GPLnews_) September 15, 2024

La veille, l’AS FAR, 2-ème représentant du Maroc dans la compétition, avait décroché un nul précieux face à Al Merrikh soudanais (2-2) à Djouba.

@RCAofficiel Head Coach Cviko Rusmir ‘is not happy’ about the standard of the Accra Sports stadium pitch His side drew 2-2 with Ghana champions FC Samartex in a #CAFCL qualifier. pic.twitter.com/VZ5pFPCZFh — 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐝𝐮 (@MrBoadu) September 15, 2024

Le Raja accueille le FC Samartex le 21 septembre pour la manche retour, alors que les Militaires recevront les Soudanais le 22 septembre.