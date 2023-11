Tenantes du titre, les joueuses de l’AS FAR vont affronter, mercredi, les championnes de la Ligue des Champions féminine de la CAF en 2021, les Sud-africaines de Mamelodi Sundowns, en demi-finale de la présente édition qui se tient en Côte d’Ivoire. Les deux équipes aspirent à repartir avec un deuxième trophée.

Comme en finale de l’édition précédente, disputée au Maroc, ce Remake reste bel et bien une occasion de revanche pour les Sud-africaines, finalistes malheureuses en 2022, ou de confirmation pour les Militaires, qui ont su garder le trophée à la maison.

L’AS FAR désormais avec pour objectif de récidiver la performance de l’édition récente, devra se remobiliser au maximum pour contrecarrer cette formation des Mamelodi Sundowns très enragée.

En effet, les Sundowns se sont toujours qualifiées au dernier carré des trois éditions de la Ligue des champions féminine auxquelles elles ont participé.

Après sa défaite lors du premier match de la phase des poules contre Ampem Darkoa du Ghana (1-2), l’AS FAR a finalement rebondi en décrochant deux victoires d’affilée pour atteindre le dernier carré.

Les coéquipières de Ghizlane Chebbak ont, ainsi, validé leur ticket pour la demi-finale en venant à bout de l’AS Mandé (2-0) au stade Laurent Pokou de San Pedro. L’AS FAR s’est imposée dans son deuxième match face à son homologue équatoguinéene Huracanes par 1-0.

Aux côtés de l’AS FAR, le Maroc sera représenté par une seconde équipe en demi-finale: Le Sporting Club Casablanca, la belle surprise de cette troisième édition, tenue du 5 au 19 novembre.

Condamnées à gagner face à JKT Queens pour se qualifier au dernier carré, les Marocaines n’ont fait qu’une bouchée de la formation tanzanienne (4-1).

Meryem Hajri takes the Woman of the Match award with her!

Meryem Hajri sur pénalty ouvre le score pour l’équipe casablancaise (30e). Chaymaa Mourtaji et N’Guessan Nadège Koffi corsent l’addition avant la pause (39e, 45e+2). Au retour des vestiaires, les Tanzaniennes réduisent l’écart par le biais de Stumai Abdallah. Sylviane Kokora a inscrit un quatrième but dans la foulée.

Le Sporting Club Casablanca, avec 4 points, termine deuxième du groupe B et verra les demi-finales pour la première fois de son histoire.

Ceci étant, la finale de cette 3-ème édition de la Ligue des Champions féminine de la CAF pourrait bien être 100% marocaine.

Les matchs de la demi-finale se joueront mercredi alors que la finale est prévue pour le 19 novembre.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF, la plus importante compétition continentale de clubs de football féminin en Afrique, met aux prises les championnes des six zones de la CAF, une équipe issue du pays hôte et une équipe issue des qualifications.

Les deux éditions précédentes ont eu lieu en Égypte en 2021 et au Maroc en 2022.