Reporté dans un premier temps à cause des inondations que connaissent les pays du Golfe, la rencontre entre les internationaux marocains Yassine Bounou et Soufiane Rahimi n’aura finalement pas lieu ce mercredi. Et pour cause: le premier ne jouera pas.

Mauvaise nouvelle pour les supporters des Lions de l’Atlas qui s’attendaient à suivre, ce mercredi 17 avril, un choc entre Soufiane Rahimi et Yassine Bounou en demi-finale de la Ligue des champions asiatique. L’entraîneur portugais d’Al Hilal, Jorge Jesus, n’a pas retenu le portier des Lions de l’Atlas pour la confrontation avec la formation émiratie d’Al Ain, où évolue Soufiane Rahimi.

🚨🚨🚨: Officiel La liste des 5 joueurs étrangers d’Al Hilal face à Al Ain en demi-finale aller de la Ligue des champions asiatique : • Kalidou Koulibaly 🇸🇳 • Sergej Milinković-Savić 🇷🇸 • Ruben Neves 🇵🇹 • Micheal 🇧🇷 • Malcom 🇧🇷 Le match aura lieu demain à 19h00… https://t.co/oBF7vUWOPs pic.twitter.com/V4BxJRYYrl — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 16, 2024

La décision du technicien portugais s’explique par la limite de cinq joueurs étrangers imposée par la Confédération asiatique de football (AFC) pour les matches de la Ligue continentale.

Lire aussi. L’Égyptien Essam El Hadary: « Bounou est mon frère, mais c’est moi le meilleur »

La demi-finale de la Ligue des champions asiatique devait se jouer hier mardi 16 avril, mais elle a été reportée à cause des intempéries qui sévissent aux Emirats arabes unis et dans d’autres pays du Golfe.

📄تلقت شركة نادي #الهلال خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بتأجيل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ومضيفه « العين الإماراتي »، المقرّر إقامتها في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم -بتوقيت مكة المكرمة-، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، إلى يوم غد الأربعاء في تمام… pic.twitter.com/N638fgWv0d — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 16, 2024