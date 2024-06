Dans une interview publiée sur la chaîne officielle de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), l’international marocain Soufiane Rahimi est revenu sur sa saison remarquable avec Al-Aïn émirati, son retour avec les Lions de l’Atlas ou encore la Coupe d’Afrique des Nations.

Actuellement, les Lions de l’Atlas se trouvent au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura où ils se préparent pour leur match face à la Zambie et au Congo dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Profitant de la présence de l’international marocain et champion d’Asie Soufiane Rahimi, la FRMF a publié ce mardi une interview sur sa chaîne officielle.

Avant de rejoindre le stage de préparation de l’équipe nationale, Rahimi a brillé avec son club, tant en championnat qu’en Ligue des champions d’Asie. Sacré champion d’Asie, le jeune marocain a été élu meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition avec pas moins de 13 buts. L’attaquant avoue que le parcours n’était pas facile pour lui surtout que son club n’était pas favoris en LDC.

“On n’était pas favoris cette année en Ligue des champions, on est quand même passés de la phase de groupes en étant les premiers du notre. Mais la vraie compétition n’a commencé qu’à partir des huitièmes de finale. Avec l’aide de mes coéquipiers d’Al-Ain, on a réussi l’exploit de venir à bout des meilleures équipes d’Asie à l’image d’Al-Nassr et d’Al-Hilal”. Rahimi n’a pas oublié les supporters marocains qui ont fait le déplacement en nombre pour supporter l’enfant du pays, ils étaient près de 1.500 dans les gradins lors de la finale.

Concernant le Maroc, le joueur est revenu sur sa fierté de représenter le Royaume au sommet de la compétition asiatique. “J’avais préparé le drapeau du Maroc, je n’attendais que la sifflet final pour aller le chercher et monter sur le podium avec”, a expliqué Rahimi.

Mis de côté par Walid Regragui a plusieurs reprises, le Lion de l’Atlas a abordé le sujet sensible de la sélection nationale. “Porter les couleurs du Maroc est une fierté pour chaque footballeur marocain”. Après un début de saison exceptionnel, Rahimi révèle que le coach national l’avait contacté en lui demandant de poursuivre ses efforts. “L’équipe nationale appartient à tout le monde, celui qui a la nationalité marocaine et qui mérite sa place dans le Onze est le bienvenu pour représenter le pays. C’est ce qui m’a personnellement motivé pour redoubler d’efforts pour rejoindre la sélection« .

Cette année, plusieurs internationaux marocains ont été sacrés champions avec leurs clubs respectifs que ce soit en Asie ou en Europe. “L’équipe nationale regorge de talents et de grands noms du ballon rond, et avec tous ces profils ce ne serait pas normal de ne pas gagner la Coupe d’Afrique des Nations. On espère qu’on sera à la hauteur des attentes des supporters marocains”.

Quant aux deux matchs qui attendent les protégés de Regragui, Rahimi affirme que l’objectif est de finir la trêve nationale avec 6 points pour ainsi confirmer le leadership du groupe E où siège l’EN.

Pour rappel, les Lions de l’Atlas joueront deux matchs dont un à domicile. Le premier se jouera à Agadir ce vendredi à 20h00 contre la Zambie, le deuxième, à Kinshasa pour faire face au Congo le mardi 11 juin.