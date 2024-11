La Curva Che (Ultras Askary et Ultras Black Army), supporters de l'AS FAR

C’est désormais officiel, le choc Raja-AS FAR se jouera mardi avec seulement la présence des supporters des Verts. Une décision des autorités locales qui ne passe pas auprès des fans rbatis.

Le tirage au sort de la CAF a voulu que le Raja se retrouve face à l’AS FAR dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique. Un Clasico qui s’annonce palpitant, sauf que ce match vient de choper le mal dont souffre le championnat national: le désormais tristement célèbre syndrome de « l’interdiction de déplacement ».

Les autorités locales ont décidé d’interdire le déplacement des supporters rbatis. Les tribunes ne seront ainsi réservées qu’au public du RCA. L’affaire risque de se compliquer, surtout qu’il ne s’agit pas d’un simple match de Botola, mais plutôt d’une rencontre d’une compétition africaine qui devra se jouer selon les règles de la CAF.

Le règlement de l’instance suprême du football africain est pourtant claire sur le sujet: aucune interdiction de déplacement n’est tolérée, et il est exigé des clubs hôtes du match d’attribuer au minimum 5% des places aux visiteurs. Et à en croire certaines rumeurs, le Raja a mis à disposition de l’AS FAR 700 tickets, un nombre tout de même jugé en deçà du seuil imposé par la CAF.

Mustapha Dahnane, président de la commission d’organisation et de logistique des Verts, a affirmé avoir reçu des instructions des autorités pour ne pas remettre les tickets aux personnes en charge de la distribution aux supporters des Militaires. Et la même chose risque de se produire pour le match retour prévu le 10 janvier 2025. Il a été convenu par toutes les parties que seuls les supporters des clubs hôtes pourront accéder au stade…

Les ultras de l’AS FAR ont sorti les crocs. Ils rejettent cette décision et accusent les dirigeants du club de rester passifs face à cette situation. Ils avancent avoir observé une “dynamique sans précédent dans les coulisses entre ceux qui cherchent à manœuvrer contre l’équipe pour la priver de ses fans lors du match de mardi, et une direction et des employés qui sont incapables de protéger les intérêts du club conformément aux règles de la CAF”.

« Après avoir fait les préparatifs nécessaires pour voyager pour aller soutenir l’équipe, nous avons été surpris d’apprendre qu’il a été décidé d’empêcher le public de voyager et d’assister au match à Casablanca, une décision que nous rejetons et dont nous tenons la direction entièrement responsable », lit-on sur une publication de l’Ultras Black Army.

Les supporters rbatis demandent également à la direction de l’AS FAR de dénoncer la décision des autorités. « Nous dénonçons vivement le parti pris des autorités de servir les intérêts de certaines équipes au détriment d’autres, car toutes les parties doivent assumer leurs responsabilités« .

Le Maroc s’apprête à accueillir plusieurs événements continentaux, dont la Coupe d’Afrique des nations 2025 et la Coupe du monde 2030. Les supporters y voient un paradoxe: d’un côté, les autorités se disent être capables de relever tous les défis, et de l’autre, elles enchaînent les interdictions d’accès aux stades dans le championnat national pour éviter ce qu’elles appellent d’éventuels débordements.