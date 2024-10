Récemment annoncée par les professionnels, l’arrivée de l’huile d’olive espagnole sur le marché national pourrait être une bonne nouvelle pour les consommateurs marocains, confrontés à une flambée des prix. Cette importation va-t-elle aider à stabiliser les prix, voire les baisser ? Eléments de réponses.

Avec une récolte nationale en chute libre, qui pourrait aller jusqu’à 60 % par rapport à une année normale selon les professionnels, la baisse des prix de l’huile d’olive est espérée autant par les consommateurs que les industriels. Pour cela, plusieurs coopératives agricoles ont commencé à importer et à commercialiser de l’huile d’olive espagnole au Maroc, selon des sources professionnelles.

Ces mêmes sources ont indiqué que ces coopératives ont reçu l’autorisation des autorités compétentes pour importer de l’huile d’olive d’Espagne afin de pallier à cette pénurie.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a récemment affirmé que l’importation d’huile d’olive avait toujours été possible, mais que son ministère allait cette fois-ci encourager et diversifier les sources d’importation.

Selon nos informations, des coopératives dans des régions comme El Kelâa des Sraghna, qui étaient autrefois des acteurs majeurs dans l’approvisionnement du marché national, ont informé leurs clients qu’elles commenceraient bientôt à commercialiser de l’huile d’olive espagnole. Cependant, cette région traverse une crise importante, menaçant des milliers d’hectares d’oliviers et plongeant des dizaines de moulins dans une situation de stagnation.

Quelle qualité ?

L’huile d’olive espagnole, très compétitive en termes de prix, pourrait contribuer à tirer les prix du marché national vers le bas. Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la qualité. «Les différences de qualité peuvent être considérables», alerte un agriculteur. Un autre professionnel ajoute: «En Espagne, le prix d’une huile d’olive en vrac de qualité acceptable avoisine actuellement les 7 euros le litre, au départ des unités de production, bien qu’il n’y ait pas une grande disponibilité».

Il poursuit en expliquant que «la campagne de récolte vient de débuter en Espagne et les rendements restent faibles. En conséquence, les prix pourraient se stabiliser autour de 8 euros le litre». Ce professionnel estime que pour obtenir une huile d’olive espagnole de qualité, il faudra probablement débourser beaucoup moins qu’une huile marocaine, dont les prix varient entre 140 et 150 dirhams actuellement

Selon un industriel, les prix d’approvisionnement varient entre 7.200 et 7.500 €/tonne, soit un prix moyen de 7.5 €. Une tendance qui pourrait déboucher sur une baisse des prix dans un marché national en perte de compétitivité.

Perte de compétitivité

En raison de la sécheresse, l’huile d’olive marocaine a vu ses prix exploser, et ce précieux «or liquide» n’a jamais autant mérité son surnom. Après avoir augmenté de 45 à 50 % durant la période post-pandémie, son prix devrait encore grimper cette année. Outre la sécheresse, les oliveraies marocaines sont également touchées par des parasites tels que la teigne de l’olivier (Prays oleae) et la mouche de l’olive (Bactrocera oleae).

Alors que le Maroc faisait autrefois partie des dix plus grands exportateurs d’huile d’olive au monde, il peine désormais à satisfaire sa propre demande intérieure. Lors de la saison agricole actuelle, la production marocaine devrait baisser de manière significative, avec des estimations passant de 106.000 tonnes à près de la moitié.

Pendant ce temps, d’autres pays concurrents voient leur production augmenter de manière significative. L’Espagne, plus grand producteur d’huile d’olive du bassin méditerranéen, devrait ainsi produire 1.300.000 tonnes cette saison, soit une augmentation de 52 % par rapport aux 853.000 tonnes de l’année dernière.

La Tunisie se distingue également avec une amélioration nette de sa récolte, avec des prévisions atteignant 325.000 tonnes contre 200.000 tonnes la saison précédente. Idem pour la Grèce et le Portugal qui s’attendent, respectivement, à des améliorations de la production à 250.000 tonnes et 170.000 tonnes cette saison.

Hormis le Maroc et l’Italie (170.000 contre 329.000 tonnes), tous les pays du pourtour méditerranéen enregistrent une hausse de leur production selon le site spécialisé du Conseil Oleicole intenational (COI).