Le ministère arménien des Affaires étrangères a annoncé vendredi la reconnaissance de l’Etat de Palestine dans le but d’avancer vers la paix au Proche-Orient, insistant sur la « situation critique à Gaza« .

« Réaffirmant son allégeance au droit international et aux principes d’égalité, de souveraineté et de coexistence pacifique des peuples, la République d’Arménie reconnaît l’Etat de Palestine« , a indiqué le ministère dans un communiqué.

« Erevan désire sincèrement l’avènement d’une paix durable » dans la région, selon le ministère qui rappelle vouloir « l’instauration immédiate d’une trêve » dans la guerre à Gaza.

Lire aussi: La Slovénie reconnaît officiellement l’État de Palestine

Hussein al-Sheikh, le secrétaire général du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a rapidement « salué » la décision prise par Erevan.

« C’est une victoire pour le droit, la justice, la légitimité et la lutte de notre peuple palestinien pour la libération et l’indépendance« , a-t-il souligné sur le réseau social X.

We welcome the recognition of the State of Palestine by the state of Armenia in accordance with international law and international legitimacy. This is a victory for right, justice, legitimacy and the struggle of our Palestinian people for liberation and independence. Thank you… https://t.co/FZ8E1Yh9P4

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) June 21, 2024