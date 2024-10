L’armée israélienne a annoncé le début de la «riposte» contre l’Iran, affirmant que «le chef d’état-major général, le lieutenant-général Herzi Halevi, commande actuellement la frappe (…) depuis le centre de commandement souterrain de l’armée de l’air israélienne à Camp Rabin (la Kirya) avec le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général de division Tomer Bar».

L’armée israélienne a confirmé samedi avoir mené des «frappes de précision » sur des cibles militaires en Iran «en réponse à des mois d’attaques continues » de la République islamique.

The Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi, is currently commanding the strike on Iran from the Israeli Air Force underground command center in Camp Rabin (The Kirya) with the Commanding Officer of the Israeli Air Force, Maj. Gen. Tomer Bar. pic.twitter.com/HChm7XdTds — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2024

«En réponse à des mois d’attaques continues du régime iranien contre l’Etat d’Israël, l’armée israélienne mène en ce moment des frappes précises sur des cibles militaires en Iran», a indiqué l’armée dans un communiqué moins d’une heure aupravant.

En réponse à des mois d’attaques continues du régime en Iran contre l’État d’Israël, Tsahal mène actuellement des frappes précises sur des cibles militaires en Iran. Le régime en Iran et ses mandataires dans la région attaquent Israël sans relâche depuis le 7 octobre, sur sept… — Tsahal (@Tsahal_IDF) October 25, 2024

«Le régime en Iran et ses mandataires dans la région attaquent Israël sans relâche depuis le 7 octobre, sur sept fronts, y compris par des attaques directes depuis le sol iranien. Comme tout autre pays souverain dans le monde, l’État d’Israël a le droit et le devoir de répondre. Nos capacités défensives et offensives sont pleinement mobilisées. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour défendre l’État d’Israël et le peuple d’Israël», a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari.

L’agence iranienne Tasnim a, de son côté, publié une vidéo de la capitale iranienne, affirmant «qu’il n’y a pas de bombardements et qu’il n’y a pas de fumée à Téhéran».

Pendant que le directeur du bureau de la chaîne qatarie Al Jazeera à Téhéran affirme avoir entendu le bruit d’explosions, l’agence de presse officielle iranienne cite des sources au sein de la Protection civile, indiquant qu’«aucune explosion n’a été signalée dans la capitale».

Un responsable israélien a déclaré à NBC News: «Nous frappons des cibles qui auraient pu constituer une menace pour nous dans le passé ou qui pourraient nous menacer à l’avenir», précisant que « Tsahal n’attaque pas les cibles nucléaires et pétrolières».

Three U.S. defense officials tell @NBCNews the U.S. was given a heads-up before Israel launched strikes tonight on Iran, but was not involved. https://t.co/cJ5Duaj8lu — NBC News (@NBCNews) October 26, 2024

Trois responsables de la défense américaine ont déclaré à la même chaîne que «les États-Unis avaient été prévenus avant qu’Israël ne lance des frappes ce soir contre l’Iran, mais qu’elles n’étaient pas impliqués».

«Des manoeuvres d’autodéfense»

Les frappes d’Israël sur l’Iran constituent «des manoeuvres d’autodéfense», a déclaré vendredi dans un communiqué un porte-parole de la Maison Blanche.

«Nous comprenons que les frappes ciblées d’Israël contre des cibles militaires en Iran constituent des manoeuvres d’autodéfense et viennent en réponse à l’attaque de missiles balistiques iraniens contre Israël le 1er octobre», a déclaré Sean Savett, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l’exécutif américain.

La 12e chaîne israélienne a anonncé une deuxième vague d’attaques aériennes contre des cibles en Iran, en l’occurence, à Téhéran et Chiraz.

Le service en ligne qui permet de suivre en temps réel les vols aériens dans le monde entier, Flightradar24, montre un espace aérien vide au-dessus des pays situés entre Israël et l’Iran, notamment la Jordanie, le Liban, la Syrie et l’Irak, après l’annonce du début de la riposte israélienne contre l’Iran.

Israël est engagé depuis un an dans une guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, après l’attaque sans précédent du mouvement de résistance palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023, et depuis le 30 septembre dans une offensive terrestre contre le Hezbollah libanais dans le sud du Liban.

La défense anti-aérienne de l’armée syrienne, autre alliée de l’Iran, a également dit avoir intercepté samedi des «cibles ennemies » dans les environs de Damas, selon l’agence nationale officielle Sana.

«Nous suivons ce qui vient de l’Iran et de ses alliés dans la région», a affirmé dans un message vidéo pré-enregistré Daniel Hagari. «A ce stade, nous faisons des points de situations réguliers et il n’y a aucun changement dans les instructions au commandement sur le front», a-t-il souligné.