L’armée israélienne a indiqué dimanche que le bureau de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera à Ramallah, en Cisjordanie occupée, dont la fermeture a été ordonnée par Israël pour 45 jours, était « utilisé pour inciter à la terreur ».

L’ordre de fermeture a été signé à la suite d’un avis juridique et d’une évaluation des services de renseignement selon lesquels « les bureaux étaient utilisés pour inciter à la terreur, pour soutenir des activités terroristes, et les émissions de la chaîne mettaient en danger la sécurité et l’ordre public dans la région et dans l’ensemble de l’Etat d’Israël », a affirmé l’armée dans un communiqué.