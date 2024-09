L’armée israélienne a annoncé dimanche avoir tué un haut responsable du Hezbollah libanais dans une frappe aérienne samedi sur le fief du mouvement islamiste armé dans la banlieue de Beyrouth, au lendemain d’un bombardement massif dans lequel le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué.

L’armée a « éliminé le terroriste Nabil Qaouq, commandant de l’unité de sécurité (…) du Hezbollah et membre du conseil central » de l’organisation, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

🔴ELIMINATED: The Commander of Hezbollah’s Preventative Security Unit and a member of their Executive Council, Nabil Qaouk, was eliminated in a precise IDF strike.

Qaouk was close to Hezbollah’s senior commanders and was directly engaged in terrorist attacks against the State of… pic.twitter.com/dcvKLRkMbf

— Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024