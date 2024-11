L’armée israélienne a annoncé avoir mené samedi une frappe aérienne sur un site à la frontière entre le Liban et la Syrie, affirmant qu’il était utilisé par le Hezbollah libanais pour acheminer des armes.

L’armée de l’air a mené un raid sur « des sites d’infrastructure militaire près de points de passage entre la Syrie et le Liban utilisés par le Hezbollah pour faire passer clandestinement des armes de Syrie au Liban », après l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu » mercredi, selon un communiqué militaire.

Cela « pose de fait une menace pour l’Etat d’Israël », a ajouté la même source.

Au Liban, où ses forces sont présentes dans le sud du pays, l’armée israélienne a affirmé avoir « localisé et confisqué des armes qui étaient dissimulées dans une mosquée par des terroristes du Hezbollah » dans cette région, et avoir mené « des opérations pour éloigner des suspects ».

L’agence officielle libanaise ANI a rapporté de son côté « une frappe de drone sur une voiture près de la ville de Majdal Zoun », dans le sud du Liban. Elle a également signalé un tir d’obus sur Khiam, un village frontalier, où des tirs d’armes automatiques ont été entendus.

L’agence a fait état par ailleurs de « tirs d’artillerie intermittents » à la périphérie du village de Chaqra, également dans le sud du Liban.

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi, après plus d’un an d’hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l’armée israélienne et le mouvement armé libanais soutenu par l’Iran.

Parrainé par les Etats-Unis et la France, l’accord de cessez-le-feu prévoit le retrait dans un délai de 60 jours de l’armée israélienne du sud du Liban.

Le Hezbollah doit quant à lui se replier jusqu’au nord du fleuve Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière israélo-libanaise, et démanteler son infrastructure militaire dans le sud du Liban.

Israël a dit se réserver « une totale liberté d’action militaire » au Liban, « si le Hezbollah viole l’accord et tente de se réarmer ».