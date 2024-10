La radio de l’armée israélienne a déclaré, ce jeudi 17 octobre 2024, que le Chef du mouvement de résistance palestinien Hamas, a été éliminé lors d’un affrontement au camp de réfugiés Tal Sultan à Rafah au Sud de la bande de Gaza.

Après avoir annoncé «vérifier» si Yahya Sinouar, avait été «éliminé» lors d’une opération dans la bande de Gaza pendant laquelle «trois terroristes ont été éliminés», la radio de l’armée israélienne Galeï Tsahal, également connue sous le nom de Galatz, a annoncé la mort du chef du Hamas.

Israeli officials: The Elimination of Sinwar will help in obtaining a deal for the hostages — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 17, 2024

Les forces israéliennes «vérifient la possibilité que l’un des terroristes soit Yahya Sinouar », et « à ce stade, les identités des terroristes ne peuvent pas être confirmées», a déclaré l’armée israélienne.

🚨⚡️ المبنى الذي كان يتواجد فيه يحيى السنوار كان مفخخاً – سترته كانت مليئة بالقنابل. – القناة 12 الإسرائيلية من الصور يبدو أنه كان دخل في اشتباك مباشر مع قوات إسرائيلية. pic.twitter.com/pYlB4QRZct — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) October 17, 2024

De son côté de la résistance palestinienne continue de considérer ces informations comme des «nouvelles mensongères».

Dans un communiqué rendu public, le site Majd relevant de la branche armée de la résistance affirme que «l’ennemi sioniste, par le biais de ses médias de sécurité, de ses porte-paroles et de ses outils à travers les réseaux sociaux, cherche à diffuser des informations et des nouvelles mensongères concernant l’assassinat de dirigeants de la résistance palestinienne».

لكل من يسأل عن صحة خبر اغتيال السنوار بيان صادر عن موقع « المجد » الأمني التابع لأمن المقاومة في غزة حول ادّعاء الاحتلال باغتيال قيادات بارزة في المقاومة الفلسطينية : 🚫 يسعى العدو الصهيوني من خلال إعلامه الأمني وناطقيه وأدواته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر معلومات وأخبار… pic.twitter.com/jI7sHbV8zp — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) October 17, 2024

Le site appelle l’opinion publique palestinienne et arabe à faire preuve de «prudence», «de ne pas tomber dans le piège du récit de l’ennemi, et évitez de le diffuser» et d’adopter le récit de la résistance, et non celui des médias israéliens qui sont sous le contrôle du système de sécurité de l’occupant».